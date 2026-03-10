Slušaj vest

Milena Ćeranić i Ćemo prijatelji su duže od dvadeset godina, a jedno drugom su oduvek najveća podrška.

Tako je bilo i dok se pevačica takmičila u Zvezdama Granda.

"Stojim iza kamera..."

Milena i Ćemo jednom prilikom gostovali su na Kurir televiziji i prisetili se njenog talmičenja.

- Kada je Milena bila u "Zvezdama Granda" ja sam imao informaciju kako stoji sa glasovima. Stojim iza kamera, ona me gleda, a ja pravim neku glupu facu, kao nešto se veselim, kao super sam, sve je ekstra, a ne da nisam umeo da odglumim... - pričao je Ćemo u Stars Specijalu, a Milena se nadovezala:

- Da sam ja pravila grimase, to je meni svojstveno, on zna da se ja glupiram kod kuće, ali on... Ja gledam i kažem: "Bože, kakva budala, tačno znam da sam ispala".

Ja sam hteo da ona izdrži do kraja emisije.

"Znala sam da sam pevački slaba"

Milena je istakla da se nikada nije opterećivala plasmanom.

- Nisam bila taj fazon da li ću proći ili ne, meni je samo bila frka u trenutku kada pevam, jer sam znala da sam u tom trenutku pevački slaba. Ja sam se spremala za nešto mnogo drugačije, ne žargonski rečeno kafansko pevanje, nego sam krenula sa operom. I ja došla sa operom u "Grand". Mislim, prvo sam počela da radim u klubovima, a onda sam došla u "Grand". Ja sam učila trilere da pevam, velikim pevačima sam gledala u usta, gledala sam kako oni nameštaju usta kada pevaju, imala sam sreću da radim sa mnogo boljim pevačima od mene. Išla sam na par časova, ali nije to bilo toliko dugo i istrajno, nego sve sama. Ajde sad ti uči trilere, a ja rok u duši, rok u glavi, rok u glasu i kao uzmi pevaj trilere, Anu Bekutu, Snežanu Đurišić, a ja pojma nemam. Otišla sam u Švajcarsku i pitala šta je Šemsa, ne ko je - rekla je Milena, a onda se Ćemo prisetio njene prve emisije "Zvezde Granda".

- Ja idem da radim u gradu neko krštenje i ona meni kaže: "Ćeka, šta misliš šta će biti večeras?". Ja joj kažem: "Šta da bude, imaš da padneš ko trula kruška" i izađem. Zove me drugarica i kaže: "Šta si ti uradio, jesi li lud, ona plače." Rekoh: "Neka plače, bolje da plače sada nego posle".

Ćeranićeva je tada uporedila takmičenje kada je ona bila kandidat i sadašnje.

"Moj prvi stepenik na estradi"

- Odavno govorim da to više nema smisla, jer to više nisu "Zvezde Granda" već "Zvezde zvezda Granda". Već godinama se više pažnje obraća na žiri nego na kandidate. Kad smo mi bili tamo znalo se šta je žiri radio, imao je kratke komentare, a uopšte se nije pitao. Kada smo mi bili, pitala se samo publika. "Zvezde Granda" su moj prvi stepenik na estradi. Bilo je predivno, bili smo klinci bez po mozga, veze nismo imali gde smo, ni gde smo upali ni šta smo, a preko noći smo postali abnormalno popularni. Mogao si da postaneš popularan isključivo preko tv-a i preko novina.