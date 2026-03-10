Slušaj vest

Nataša Aksentijević bila je voditeljka emisije "DNK" i prikupila sve simpatije gledalaca i publike.

Emisiji je glumica dala svoj lični pečat, a Nataša je otkrila šta joj najviše nedostaje iz tog perioda.

"Priče neobičnih ljudi..."

- Nedostaje mi pre svega rad sa Natašom Šević koja je kao reditelj zajedno radila na tom dokumentarnom formatu sa mnom. Nedostaju mi priče neobičnih ljudi koje sam sretala i ta spoznaja da je njih mnogo više nego nas je zapravo nešto što je promenilo moj pogled na svet. Stalno prepričavam tu situaciju. U tom trenutku moja starija ćerka je bila beba i ja sam jako bila razočarana i čak da kažem pomalo ljuta na svog supruga zato što nije kupio određenog brenda staklenu flašicu i kako će moje dete, Bože moj, da pije iz nekog drugog brenda iz plastike to ne dolazi u obzir - pričala je Nataša i dodala:

- Onda sam otišla i videla izuzetno zdravo i srećno dete kome su na pivsku flašu navukli cuclu. To mi je zapravo negde sklonilo taj teret patnje za brendom. Taj događaj me je bacio na suštinu i olakšao mi život - rekla je ona.

"Više sam trošila nego zarađivala na emisiji"

Nataša je otkrila da joj se u početku taj posao nije isplatio.

- Generalno u početku sam više trošila na tu emisiju nego što sam zarađivala. Zato što sam želela da pomognem svim tim ljudima. A onda sam shvatila da je to njihov izbor, da oni nemaju sticaj ružnih životnih okolnosti, nego su odabrali da imaju takav lifestajl gde mogu da im se dešavaju izuzetno ružne i neprijatne stvari. Tako da bilo je teških momenata, ali to kad neko hoće da me izbaci sklon i bude neprijatan, ništa to nije više nego što srećete na dnevnom nivou. Neprijatne, nezadovoljne, nadrndane ljude - rekla je ona i dodala:

- Tako da ja jednostavno niti reagujem niti sagledavam stvari iz tog ugla. Ja volim da se zabavljam. Mene interesuju samo oni ljudi koji mogu da mi pruže bilo šta lepo. Znači neku dobru emociju da me nasmeju, da me razvesele, da me zabave, uh da mi zatraže pomoć pa da ja kad pomognem se osetim dobro. Znači eto samo mi je to bitno. Ja ignorišem ove druge.

