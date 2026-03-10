Slušaj vest

Đorđe David otkrio je danas na snimanju emisije Zvezde Granda, da četiri meseca nije razgovarao sa svojom koleginicom Snežanom Đurišić.

Rečenica koja je dovela do prekida komunikacije

Kako kaže, greška jeste njegova jer je u borbi za svog kandidata, pevačici izgovorio jednu rečenicu koja ju je uvredila.

- Nisu mi dosadili ratovi i prepirke, dok god ta krv uslovno rečeno postoji između nas, u tom nekom pozitivnom smislu, dotle će ovo da traje. Šta više to je neke mentore mnogo počelo da motiviše i evo ja ću javno da kažem Snežana Đurišić se ozbiljno "upalila" i ozbiljno počela da radi sa kandidatima, što me čini užasno sretnim - rekao je Đorđe navodeći da je nikada pre nije video da je uložila toliko energije.

- Nikada na ovaj način nije bila "primljena" na kandidate kao što je ove godine, to je neki moj lični stav. Čarobna mi je, ona je žena koja nikad nije ulazila u svađe, sada ulazi u ozbiljne rasprave. Mislim da su se kandidati ove godine tačno preraspodelili gde koji treba da ide - naveo je on.

- Imali smo Snežana i ja okršaj, imali smo period kada nismo razgovarali kada sam ja ovde odvalio nešto. Krenule su da me gaze, apropo mog kandidata pa sam ja rekao: "Ajde jednom nogom ste u grobu, a našli ste meni ovde da pričate", to je bila baš žestoka uvreda. Ali to je bilo u žaru borbe, a ona sa mnom nije pričala četiri meseca i nije mi bilo dobro - otkrio je Đorđe i priznao da je dao sve od sebe da se pomire.

General Đurišić

Kako Đorđe, dalje otkriva, svestan situacije i reči koje je izgovario na sve načine pokušao je da reši ovaj problem sa koleginicom, čiji lik i delo i te kako ceni.

- Ja sam dosadan i onda zovem telefonom kada shvatim da sam pogrešio i bukvalno sam se borio mesecima da dođem do nje i da podigne slušalicu. Samo je jednog dana rekla: "Šta hoćeš više, zlotvore". Ja sam rekao je li moguće da je u žaru borbe, a onda ide učiteljsko izlaganje...mi je svi zovemo general Đurišić - otkrio je on.

