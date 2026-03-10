Slušaj vest

Toni Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu, a razlog je razbesneo čitav Balkan. Iz razloga što nije prodao dovoljno karata, pevač je izjavio da je on tek tada saznao da je hala Spens u pomenutom gradu bila koncentracioni logor za Hrvate, što nije tačno, i da on mora da otkaže koncert. Ova njegova izjava razbesnela je sve, a u sve ovo ni kriv ni dužan upleten je i njegov kolega Jakov Jozinović koji za nekoliko dana treba da nastupi u istoj hali, koju je još malo pa rasprodao.

Jakov se oglasio i rekao da će se uvek voditi ljubavlju prema muzici i publici koja ga voli.

Hrvatski mediji, trenutno se vrlo bave ovom temom, pa su sada istraživali koliko je to karata prodao Toni, a koliko Jakov, ali i kolika je razlika u cenama karata. Ono što se odmah može primetiti je da su karte za mladog pevača skuplje za nekoliko stotina dinara u odnosu na karte za koncert Cetinskog, koji se nije desio.

Jakov pokosio Tonija

Cene ulaznica za koncert Tonija Cetinskog kretale su se u rasponu od 16 do 25 evra. Prema tim podacima, Cetinski bi od karata za koncert dobio otprilike 71.750 evra, ako se uzme podatak da je prodao 3.500 karata, pre nego što je otkazao nastup.

Upoređivanja radi, Jakov Jozinović je do sada rasprodao gotovo sve tribine, dok u Fan pitu i parteru još ima slobodnih mesta. S obzirom na to da dvorana prima između 7.000 i 8.000 ljudi, procenjuje se da je do sada prodao oko 5.500 karata, ako ne i više. Cene karata za njegov koncert nešto su više nego što su bile za Tonija i kreću se od 20 do 28 evra, prenosi 24sata.hr

Iz toga proizlazi da je prosečna cena karte oko 24 evra. Jozinović će, i da ne proda više karata, na ovom koncertu zaraditi oko 132.000 evra. Naravno, to neće biti čista zarada.

Jakov održao lekciju Toniju Cetinskom

Mladi hrvatski umetnik Jakov Jozinović, koji ima 20 godina, održao je lekciju iz ponašanja starijem kolegi koji ima više godina radnog staža nego on životnih. Poruka koju je javno poslao govori jezikom ljubavi, kakav treba da postoji među svim narodima.

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice - rekao je on i dodao:

- Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu.

Svesno zatvorio vrata

Podsetimo, Toni se nakon izjave da neće održati koncert iz pomenutih razloga nije oglašavao, sve do danas. Pevač je na društvenim mrežama napisao da trpi uvrede i pretnje, kao i da tek sada nikad neće zapevati na tom mestu.

- Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on.

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osetili poniženo i bolno - piše u njegovom komentaru na Fejsbuku.

