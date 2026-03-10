Slušaj vest

Jelena Vučković prošla je kroz turbuletan period u privatnom životu, međutim, kako iskreno priznaje u velikom intervjuu, ona se brzo navikava na promene.

Jelena je u razgovoru za Grand otkrila detalje povratka u grad u kom je rođena i gde je odrasla, ali koji je nepustila zbog bivšeg supruga.

-Hvala Bogu sve je super, i ljubav i posao i porodica. Sve je kako treba da bude, na mestu – priznala je Jelena.

Kada je reč o poslu Jelena je objavila pesmu koju potpisuje Miloš Marić u produkciji Studija 69.

-Pre neki dan sam izbacila novi singl, „Soba za dvoje“. Sledi premijera i nadam se najboljem – dodala je Jelena i otkrila da je zbog ove pesme imala veliku dilemu:

-Razmišljala sam jer se u pesmi pominju i ludnica i soba za dvoje, pa smo se dvoumili koji od ova dva naziva da uzmemo za naslov pesme. Ipak je ovako, kako bih rekla, malo emotivnije, „Soba za dvoje“.

Jelena je saznala nakon 13 godina braka, da joj je suprug neveran, a sada je otkrila kako je podnela tu situaciju.

-Hvala Bogu, sve je iza. Uopšte ne razmišljam o tome, ja brzo prebolim sve u životu. Kada je neko dobar sa mnom dobar je. Onog trenutka kada prestane, nekako brzo to premostimo. Prešaltam se, jednostavno takva sam – ispričala je Jelena.

O povratku u Beograd

-Vratila sam se konačno u svoj grad. Tu je oduvek meni bilo i mesto. Tu sam rođena, Beograd je moj grad i ostajem tu – istakla je Jelena.

Otkrila je i kako je trenutno njena majka, Goca Božinovska, koja je na duže vreme otišla iz Srbije.

-Majka je trenutno u Čikagu sa sestrom, otišle su malo da odmore, odvele su tetkinu mezimicu Stelicu kod tate i vratiće se kroz mesec, dva – rekla je Jelena.

Pevačica je priznala da i sama planira da se otisne preko Atlantika.

-Sada nisam uspela da odem, ali imam nešto u planu. Malo Florida i tako – dodala je Jelena.

Na kraju je otkrila i svoje dalje planove.

-Počela sam malo da radim. U principu volim svoj posao i radim. Tu sam gde jesam, nadam se najboljem. Spremam još jedan singl za leto, nešto još brži i urbanije. I baš sam srećna – naglasila je pevačica.

O tome da stane ponovo na ludi kamen imala je ipak zadršku.

-To ne još uvek. Ne razmišljam u tom pravcu. A Bože moj nikad se ne zna u životu. Ovako je lepo, i lepo dok traje – priznala je Jelena.

