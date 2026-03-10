Slušaj vest

Indira Aradinović Indi našla se u centru neprijatne situacije nakon što je njeno ime pomenuto tokom rasprave u rijalitiju "Elita 9".

Tokom svađe sa Borom Santanom, učesnica rijalitija Anastasija Brčić iznela je tvrdnju da joj je on navodno ranije pričao kako je bio intiman sa Indi. Santana je to tada odmah demantovao, a ubrzo se oglasila i pevačica koja je takođe negirala ove navode.

Bora o odnosu sa Indi

Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Ipak, Bora je sada promenio ploču, te je u "Igri istine" izneo navodne detalje o odnosu sa pevačicom. On je tom prilikom rekao da su, kako tvrdi, njih dvoje bili u vezi oko dva meseca, a otkrio je i zbog čega je njihov odnos navodno okončan.

- E ovako, Indi i ja smo se družili, Milica nam je napisala duet, mi smo snimali duet. Indi je mene tešila, a i Milicu, nikome ništa jasno nije bilo. Milica je nestala, nikome se nije javljala, mi smo uradili demo snimak u Novom Sadu. Nastavili smo da se družimo, ona je više bila na njenoj, nego na mojoj strani. Tamo negde u maju ili junu, ja sam se zaljubio u nju, ona u mene i mi smo bili u vezi. Indi i ja smo bili u vezi dva meseca. Zdrav život je vodila, kada je čula da ja ulazim, smorila se. Istina je da je provalila da sam bio sa još nekom devojkom, tu smo se razišli. Nikada me nije uvredila... Svingeraj je nešto drugo, to je kao muž i žena, pa drugi par. Ja volim da imam odnose sa više žena, više žena i ja, to volim, to je istina - rekao je Santana.

Indi pobesnela

Indi Aradinović Foto: Printscreen/Instagram, Pritnsceen/Instagram

- Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut i poremećen da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio:"Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba, a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?! - šokirana je Indi.