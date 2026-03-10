Slušaj vest

Azra Husarkić uživa u ljubavi sa Damirom s kojim je nedavno dobila ćerkicu, a porodični dom zasnovali su u Americi.

Azra se odselila tamo nakon što ju je osvojio Damir 2022. godine.

Iako često putuju zbog Azrine karijere, dom su zasnovali upravo u Americi zbog Damirove firme i uspešnog biznisa kojim se tamo bavi.

U Americi poseduju čak dve vile, jednu na Floridi, a jednu u Mičigenu.

Sada se Azra oglasila iz aviona i pokazala kako uspavljuje malenu ćerkicu, pa otkrila da odlaze u drugu kuću.

Nakon što su tokom zimskih dana uživali u vili na Floridi, sada su otišli u Mičigen.

- Poželeli smo i drugu kuću - napisala je Azra.

Inače, Azra trenutno vredno radi na snimanju spotova za drugi deo albuma i to u Americi, na prestižnim lokacijama.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Muža upoznala na slavlju na kojem je pevala

- Otišla sam poslovno prvi put u Ameriku, a zadržala sam se, jer sam osnovala porodicu i dobila dete. Ništa nije slučajno, desilo se na nastupu. Mog dragog sam upoznala, tako što sam pevala za njega i od tog dana se nismo razdvojili - započela je priču Azra i dodala:

- Dao je dobar bakšiš. U Americi bakšiš leti od samog početka, ne moraš čekati fajront da pogodiš pesmom. Lete dolari non stop, jer su naši ljudi koji žive tamo željni muzike koja se kod nas stvara.

Kurir.rs