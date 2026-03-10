Slušaj vest

Maja Šuput, hrvatska pevačica imala je uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu, pa je iz tog razloga smatraju najbogatijom pevačicom na Balkanu.

Naime, njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara, a vlasnica je i direktorka firme „Morska diva“.

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru. Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

Ljubavni život

Podsetimo, Maja Šuput je pre više od deset godina bila u vezi sa političarem Aleksandrom Bogdanovićem, a na listi njenih momaka nalaze se i pevači i manekeni i biznismeni.

Godine 2007. se zabavljala sa Aleksandrom Bogdanovićem koji je danas u braku sa Milenom, ćerkom Svetozara Marovića, bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) i nekadašnjeg predsednika Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Oni su se navodno upoznali na festivalu u Herceg Novom i viđali su ih kako krstare Jadranom. Međutim, ta veza nije potrajala.

Nakon što je prekinula vezu sa crnogorskim političarem Aleksandrom Bogdanovićem sa kojim je bila 2007, Maja Šuput je, kako su pisali hrvatski mediji, bila u vezi sa preduzetnikom Andrijanom Plenčom.

Kako se navodi u njenoj biografiji na internetu, Maja je 2010. godine započela vezu sa biznismenom Marijem Kovačevićem, vlasnikom bara i restorana „Hemingvej“. Novinari su pisali da je verena, a ona je tvrdila da se oseća kao da je udata. Ipak, turbulentna veza nije opstala jer je pevačica bila ljubomorna pa su se često svađali i mirili. Definitivno su raskinuli 2013. godine.

Godine 2013. na letovanju u Sent Tropeu je upoznala Britanca Aleksa Nikola, vlasnika noćnih klubova u Londonu, sa kim je kratko bila u vezi. Dve godine kasnije je uhvaćena kako zavodi kolegu Ivana Dražića Dragoga iz grupe „Konekt“, ali Maja je rekla da ne želi da ima mlađeg dečka koga bi morala da uči kako da se ponaša.

Kada je snimila izazovan spot za pesmu „Ne lomi mi srce“ i tada se spekulisalo da je Maja u vezi sa brazilskim manekenom Rafaelom Portifirijom. Tada se šalila da je on njen novi dečko i da je super jer se ne razumeju. Hrvatski mediji povezivali su je i sa biivšim učesnikom „Parova“ Petrom Đurićem, košarkašem koji je studirao u Americi.

Pevačica, danas uživa u ljubavi sa, kako ga mnogi nazivaju "gospodin savršeni", 19 godina mlađim, Šime Elezom , a to da joj baš on greje srce nakon razvoda otkrila je na dan njegovog rođendana, kada su otputovali na luksuznu destinaciju sa koje mu se obratila na društvenim mrežama.