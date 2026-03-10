Slušaj vest

Ognjen Amidžić nedavno je otkrio da ga je, kada je reč o poslovnoj saradnji, najviše razočarala Andreana Čekić, ističući da za nju trenutno nema mesta u njegovoj emisiji "Ami Dži šou". Ova izjava pokrenula je lavinu komentara i spekulacija u javnosti.

Hitna reakcija Andreane Čekić

Tim povodom sada se oglasila i Andreana Čekić, koja je po prvi put javno progovorila o ovoj temi, te navela da ne želi da upliće druge osobe u ovaj slučaj.

- Ovih dana se piše o tome u kakvom smo odnosu Ognjen Amidžić i ja. Gledala sam njegov intervju i želim, pre svega, da kažem da mi je žao što se nisam pojavila u "Amidži šou"-u, jer ga mnogo volim i poštujem, ali i da su okolnosti prosto bile takve da sam odlučila da tog dana ne idem u emisiju, što nema nikakve veze sa gostima koji su bili tu - navela je prvo Andreana Čekić.

- Odgovornost za svoju odluku preuzimam ja i ne bih volela da mešamo treće osobe, naročito ne ljude koji su mojoj karijeri jako doprineli svojim radom i meni pomogli, jer ja nikada ne zaboravljam lepe stvari i postopke, kao i dela. Pošto sam sada na odmoru (prvi dan), volela bih da mi date priliku da lepo odmorim i da se ova priča ne produbljuje, a sigurna sam da ćemo Ognjen i ja naći zajedničko rešenje - dodala je pevačica na Instagramu.

Ognjen o pevačici

- Razočarala me je Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima. Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Ognjen za Skandal, pa nastavio:

- Ima i drugi momenat tu. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene, pa bi me pitao. Niko nikad nije jači od sistema, to niko ne kapira. Ali na taj način, to samo pokazuje jednu drugu stranu, koju ja nisam ni očekivao ni verovao da neko ima. Samo neka prođe neko vreme, pa ćemo videti - zaključio je voditelj.