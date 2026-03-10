Slušaj vest

Silvija je rešila da se vrati u Srbiju i svoj život započne od nule, a zvukovi alarma i detonacija, kao i neizvesnost, bili su dovoljni da donese odluku o evakuaciji.

- Srećna sam što smo stigle. Tek sad ja i mogu da kažem o svemu tome. Dosta ljudi me je zvalo, nisam bila u stanju da priča. Koliko god neki govore da je bezbedno, sa druge strane kad si u sred te situacije, kad su konstantni alarmi, kad čuješ detonacije, nije ti svejedno. Deset dana smo bile u tom stanju, jedanaestog dana smo se vratile. Ja ne znam ko je još došao po svoje građane. Imali smo u zgradi mnogo ljudi, koji su iz Pariza, Londona, niko nije poslao avion. Čujemo se svakodnevno, situacija je ista. Mnogo sam zahvalna što smo kod kuće i što je sve to prošlo.

- Četiri, pet dana je bilo mirno, a sada poslednjih možda, pet dana su alarmi konstantni, budili su nas, ćerka je bila uplašena. To je strašan zvuk. Bile smo i budne 24 sata pre nego što smo došle, ona se plašila da spava zbog alarma. Sedele smo na recepciji i čekale naš let.

Kaže da se u Dubaiju lepo snašla, ali da je bezbednost na prvom mestu, te je spakovala kofere i vratila se nazad.

- Nije nam se dalo, mi smo htele za stalno da se preselimo tamo, ja sam imala odličnu priliku za posao, kao influenser, sklopila sam i odlične saradnje sa brendovima. Ipak, ništa nije bitnije od naše bezbednosti, zato smo se vratile u Srbiju.

Ljudi su različito reagovali u opasnoj situaciji.

- Ima ljudi koji se nisu plašili, živeli kao da se ne događa ništa, ali imalo je i uplašenih ljudi. Kada je taj alarm, niko nije ravnodušan. Alarm prati i te glasne detonacije, koje su u vazduhu. Nije ti svejedno, ne znaš odakle dolazi. Nama je dva dana pre leta, 600 metara od naše zgrade, pao deo drona na tu jednu zgradu. Nisi siguran da izlaziš i šetaš. Mi smo malo izlazile ispred bile smo u Dubai marini. Nismo htele dalje od toga da idemo.

Kako kaže, samo je Srbija poslala avione po svoje građane.

- Nama je bio avion Air Srbije, sedam sati je bio let. Od kada sam ušla u avion, osetila sam sigurnost. Imala sam poverenje u naš avion, u kontrolu leta, ljude da će sve da bude u redu. Nama su prve karte Fly Dubai bile otkazane, onda sam sledećeg dana imala informaciju iz moje zgrade, da su stranci kupovali karte za Beograd, dok smo mi koji smo već imali kartu ostali zarobljeni. Karta je bila 2.000 evra, ja sam čekala naš avion, moj karta je za sutra za 11. ja sam zvala da otkažem i vratila se našim avionom, videćemo šta će biti, svakako je nekome potrebno.

Đole i Slađa su plakali od sreće što se vraća

Roditelji su emotivno odreagovali na činjenicu da je sada bezbedna i da se vratila, pa su i plakali od sreće.

- Đole i Slađa su bili presrećni, bilo je suza radosnica i kod mame i kod tate i kod moje sestre. Odmah sam našla gde da stanujem. Sad kad sam se vratila krećem od nule, sve iz početka. Trenutno nemam u glavi da bih se vraćala za Dubai. Meni je taj grad najlepši na svetu, posebno iskustvo, energija, ali trenutno sada ne, ne znam, videćemo.

