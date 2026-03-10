Slušaj vest

Frontmen "Magla benda" Vladan Savić priznao je da ga bole priče koje kruže o njemu, te je otkrio nepoznate detalje iz života.

Vladan, koji je prošao kroz težak period zbog razvoda, sada je priznao da mu smetaju što ljudi svašta pričaju o njemu.

Vladan Savić otvorio dušu

Vladan Savić Foto: Pritnsceen

Naime, Savić je otkrio da je čuo brojne spekulacije o njegovom životu, te da se pričalo da je homoseksualac i da koristi narkotike, a zatim ispričao kakav je on zaista u privatnom životu.

- Komentarisalo se u nekim momentima da sam homoseksualac, da sam narkoman, u jednom trenutku kada sam puno smršao čak su govorili da sam bolestan, da sam se razboleo... I onda krivo mi je jer nije to ništa tako. Želim da ljudi zapravo upoznaju pravog mene i ko sam ja zapravo. Smatram da sam iz jedne divne porodice. Ponosan sam na svoju porodicu, na svoje roditelje, na svog brata, na suprugu, na ćerku i sebe i želim da narod to zna. Želim da zna narod da ja slavim slavu, da znam sve običaje... - rekao je pevač za Adria TV.

Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Instagram

Bivša žena progovorila o teškom periodu

Jovana Jocić poznata je u javnosti kao bivša žena Vladana Savića i nekadašnja devojka Saše Kovačevića, nedavno je otkrila nepoznate detalje iz privatnog života, te je tada progovorila o teškom periodu kada je bila žrtva porodičnog i vršnjačkog nasilja.

-Ćutala sam godinama - priznala je Jovana u "Podkastu u pidžamama" i otkrila kako je izgledao njen život kada je nakon odrastanja u Jagodini došla u Beograd gde je radila kao stjuardesa.

Ona je dodala i da noću nije mogla da spava zbog trauma koje je preživljavala

