Slušaj vest

Nekadašnja pevačica i pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar uskoro ponovo staje na "ludi kamen", a novog izabranika uporno krije od javnosti. Ona se sad još jednom osvrnula na kraj bračne zajednice sa folkerom Slobom Radanovićem, koji ju je u pomenutom rijalitiju prevario sa Lunom Đogani.

- Prva sam žena u mojoj lozi koja je inicirala oba razvoda, nije bio obrnut slučaj - pohvalila se Kija Kockar na društvenim mrežama, koja je od pevača Slobe Radanovića svojevremeno zahtevala da se razvedu i zakonski i crkveno.

Foto: Prinstcreen

Kija prozvala bivšu svekrvu

Kija Kockar 2018. godine razvela se od Slobe, a o njihovom odnosu se i dan-danas priča. Ona je nedavno spomenula njegovu majku Draginju, osvrnuvši se na skandal porodice Bekam o kojem priča ceo svet.

1/7 Vidi galeriju Sloba i Kija u vreme ljubavi Foto: Pritnscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube

Sin Viktorije i Dejvida Bekama, Bruklin, nedavno je otkrio da je njegova majka neprimereno plesala na njegovom venčanju, dok je Kija Kockar imala komentar na ovu temu.

- Draginja did it first. Sorry, Victoria Beckham (Draginja je to uradila prva! Izvini, Viktorija Bekam) - napisala je Kija Kockar na Iksu.

Sloba Radanović je danas u srećnom braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, a njegova majka Draginja obožava snaju.

Međutim, Draginja nije krila da sa Kijom nije bila u dobrim odnosima, te tokom "Zadruge 1" u javnosti nije govorila nimalo lepe stvari o njoj.

Slobina mama o Kiji pričala: "Upropasila je mog sina"

1/17 Vidi galeriju Sloba Radanović, supruga Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

- Kija je Slobu upropastila. Moj sin je patio otkako su se venčali, jer je video da njihov brak neće funkcionisati. Mi imamo stan u Zrenjaninu, u kome su mogli da žive kada dođu iz Beograda. Godinu i po dana je stajao prazan jer ona nije htela da njih dvoje tu budu zajedno. Nego kada dođu ovde, on bude kod nas, a ona kod svoje majke. Pa kakav je to brak?Evo sada kažem, ja više tu vezu ne podržavam. Drago mi je što je on u rijalitiju zavoleo Lunu. Pa kada izađe, može da bude sa bilo kojom drugom, samo ako je srećan - rekla je tada Draginja i rekla da su na samom venčanju postojali problemi.

- Kada su se njih dvoje venčali, ona nije našla za shodno da dođe sutradan i javi se našoj familiji. Kod nas je tada bila rodbina koja nije iz Zrenjanina, ma nije htela ni da se upozna sa njima. Mi nemamo sliku sa sinom sa njegovog venčanja. Ne znam zbog čega je takva. Pa da je bila normalna, ja bih je čuvala kao malo vode na dlanu. Ne bih je sigurno terala da pere i kuva. Možda ona želi neki luksuz, ali nije ona odrasla u bogatstvu, a ni našoj kući ništa ne fali - rekla je tada Slobina majka za "Informer".