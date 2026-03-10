Slušaj vest

- Svaka osoba je doživela drugačije ovu situaciju. Ono što se dogodilo sestri i meni je da smo nakon godinu dana upalile lajv na TikToku. Tu smo se zatekle uživo kada se zgrada tresla, ali ja to ništa nisam smela da kačim javno. Sve videe koje imam gde sam snimala rakete, ništa javno nisam kačila, jer su tamo kazne po nekoliko desetina hiljada evra ili čak do godinu dana zatvora - priča ona.

Influenserka je prepričala i situaciju kada se zgrada zatresla.

- Kada se zgrada zatresla, sestra i ja smo otrčale dole. Izgledalo je da se na momenat sve smirilo, i odjednom su svi ljudi krenuli da trče u jednom smeru. Prvo što mi je palo na pamet je da je neko na zemlji naoružan i hoće da nas napadne. Nije mi palo na pamet šta se dešava na nebu. Krenula sam da bežim uza zid, da trčim brzo, razmišljala sam da li da bežim u garažu ili da izletim na ulicu, jer nisam znala šta se dešava. U tom momentu sam ugledala rakete koje lete iznad naših glava. Ono što je najgore, svi znamo kakvi su zvukovi detonacija - da su to prigušeni zvuci, ali u tom trenutku je bilo jasno da to nisu detonacije nego udari, što nas je ispresecalo jer nismo znale gde će i u kom momentu raketa završiti - dodala je.

Sara je objasnila i na koji način su dobijali informacije i koliko su morali da budu oprezni tokom komunikacije.

- Jako sam pazila koje ću reči izgovarati uživo, čak nisam htela ni na srpskom da kažem reč "raketa" kako ne bi program preko veštačke inteligencije danas prevodio. Pažljivo sam upakovala i objasnila, pokušala ljudima da prenesem realnu sliku, ali da u isto vreme ne preteram i ne krenem da dižem paniku. Važno mi je bilo da poštujemo pravila i da smo uvek u blizini zgrade. Instrukcije su bile dostupne onlajn, preko njihovih stranica - šta da radimo ako se zateknemo u vozilu ili zgradi. Dešavalo se mnogo puta da smo sestra i ja u apartmanu, i da u isto vreme imamo neki loš osećaj, pogledamo se i kažemo: "Ajde u garažu." I kako zakoračimo u nju, krenu sirene. Osećala se tenzija u vazduhu. Ima različitih mišljenja, jer nije svako doživeo na svojoj koži. U jednom delu može da trešti grad, da se sve trese, da su ljudi evakuisani, a u drugom da nije ništa, da su ljudi uplašeni, a u drugom delu grada da su ljudi na bazenima.

"Majka je bila na lekovima"

Damjanovićeva je ispričala da je njena porodica prošla kroz agoniju, te da joj je majka završila na lekovima za smirenje.

- Komunicirali smo sve vreme, s tim da sestra i ja nismo prenosile uvek kada su alarmi uključeni, koji su se često uključivali. Naši prijatelji, brat, otac su pauzirali poslove jer nisu mogli da se fokusiraju. Majka je bila pod velikim stresom, konstantno na lekovima za smirenje. Gledala sam da se što pre vratim, jer je majka bila pod velikim pritiskom. Takođe, odbila sam prvi poziv ambasade da se evakuišemo i odemo na prvi let, jer nisam želela da eksperimentišem u tom momentu kako će funkcionisati avio-saobraćaj. Čekala sam nekoliko dana, jer je aerodrom bio pogođen, potom ponovo pogođen, i poleteli smo sa drugog sporednog aerodroma. Ipak, hiljadu i nešto raketa i dronova je uništeno - kazala je Sara na K1 televiziji.