Pevačica je otkrila detalje o svom zdravlju i figuri, ističući da joj kilogrami često prave probleme.

- Kod mene se smenjuju usponi i padovi u ishrani, spavanju, vežbanju… Valjda to ide s godinama, pa sada manje spavam. I dalje ležem kasno, ali se budim ranije, pa budem dosta umorna. Sigurno je da treba da poslušam još jedan Sarin savet i da se posvetim sebi. Više nemam opravdanja, jer je ona stala na svoje noge, a ja želim da što duže budem na svojim (smeh) Kad smo videli jednu staricu, koju je vodila ćerka, rekla mi je - mama, bavi se sobom, da ne bismo ovako išle ulicom - ističe Ivana.

Peters se osvrnula i na svoje zdravstvene komplikacije iz prošlosti, uključujući infarkt i operaciju žuči, priznajući koliko je iscrpljujuće stalno biti podsećana na te događaje.

- Možda je trebalo da godinu dana samo o tome govorim, pa bi ljudima toliko dosadilo da bi rekli - "ma, dosta priče o njenom infarktu" (smeh). Nikada nisam pomišljala da krijem šta mi se sve desilo, jer za to nije postojao ni jedan razlog - kaže ona.

Međutim, Ivana je iznenadila priznajući i jedan neugodan trenutak sa nutricionistkinjom, zbog kojeg se rasplakala:

- Pre par dana smo bili na ručku i na kraju je moj tanjir bio pun. Ne jedem količinski mnogo, ali očigledno ono što pojedem loše procesuiram. S jednom nutricionistkinjom sam se, čak, posvađala, a žena je otišla toliko daleko da sam se rasplakala. Ubeđivala me je da jedem kao muškarac, a kad sam joj odgovorila da nije tako, uzvratila mi je - ne možete mene da lažete. Rekoh joj da ne umem da lažem, da sve iskreno kažem - rekla je za "Story".

Pevala prateće vokale Luni Đogani

Iako je Ivana svoj glas pozajmljivala mnogim velikim zvezdama, posebnu pažnju javnosti privukao je podatak da je prateće vokale pevala i za manje poznate izvođače, a među njima se našla i bivša rijaliti učesnica Luna Đogani.

Prilikom gostovanja u jutarnjem programu na Radiju S, Ivana se našla pred pravim izazovom kada joj je postavljeno vrlo škakljivo i direktno pitanje - da li se pokajala što je pevala na Luninoj pesmi?

U svom prepoznatljivom, profesionalnom maniru, pop pevačica se nije zbunila, već je kratkim i jasnim odgovorom stavila tačku na sva nagađanja.

- Ne, samo sam radila posao. Kao i mnogima - iskreno je odgovorila Ivana, pokazavši da na to gleda isključivo kao na profesionalni angažman.