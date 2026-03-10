Slušaj vest

Bora Santana u žiži je interesovanja zbog brojnih žestokih sukoba u rijalitiju "Elita". Zaratio je sa pola kuće, pređašnji ljubavni odnos završio se neslavno, a sada svi pričaju o njegovom priznaju da je bio sa pevačicom Indirom Aradinović Indi, što je ona oštro demantovala.

Borina sestra progovorila o Indi

Iako se Bora juče pravdao da nije istina to što je u javnost iznela njegova bivša devojka Anastasija Brčić vezano za njegovu aferu sa Indi, danas je priznao da su dva meseca bili u vezi.

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Tim povodom oglasila se Borinu sestru Dragana Đorđević Marinković, koja je birala reči.

- Ne bih da ulazim u to, stvarno. To stvarno ne mogu da komentarišem, niti da demantujem, ali ni da potvrdim, ništa ne želim da iznosim u javnost - štura je na rečima bila Dragana, koja je potvrdila da pevačicu odlično poznaje.

- Znamo se, znamo se mi svakako, još od pre. Dolazila je, družili su se, e sada da li su bili u vezi ili ne, stvarno ne bih da ulazim u to - rekla je Borina sestra.

Priča s Urošem mi je bolesna

Santana je u žiži i zbog čudnog odnosa sa Urošem Stanićem, koji mu je javno priznao emocije. Njegova porodica to ne podržava.

1/6 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić

- Bolesno mi je sve to, stvarno bolesno. Nemam reči. Uroš je otišao u krajnost! I ja sam mislila da je sprdnja u početku, ali... Osamdeset odsto gledalaca misli da je to istina. Slažem se sa tim da je Bora sam kriv za to, dozvolio je to, nije postavio neku distancu sa njim... Rekla sam mu u startu da se kloni njega, međutim... - rekla je Borina sestra.

Indi pobesnela

1/8 Vidi galeriju Indi Aradinović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut i poremećen da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio:"Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba, a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?! - rekla je Indi.

kurir.rs/pink.rs