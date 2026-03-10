Slušaj vest

U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu.

Naime, voditelj Ognjen Amidžić upitao ju je, kada bi birala između Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića, koga bi izabrala da snimi duet, a kome bi dodelila ulogu manekena u svom spotu, što je već bilo dovoljno da negoduje.

Ni drugo pitanje o tome da li ju je neki partner iskoristio za novac nije joj se dopalo.

- Ja ovde kad dođem samo pričam o partnerima i sve mi propadne zbog tebe, svaka veza! Ti stalno dođeš i pitaš nešto... - bunila se Aleksandra, budući da je i sa Urošem i Isakom davno bila.

- Neću da odgovorim ni na jedno, mnogo su glupa pitanja i može mnogo glup odgovor da bude. Odvratna su ti pitanja - odbrusila je pevačica, koja je ipak izdvojila Živkovića u odnosu na Šabanovića, kojeg je svojevremeno optužila za nasilje.

- Uroša Živkovića jako poštujem, o drugim osobama ne pričam. Uroš i ja smo ostali u super odnosima, ostale ne komentarišem - rekla je ona.

Ognjen Amidžić o Andreani Čekić

Podsetimo, Ognjen Amidžić nedavno je otkrio da ga je, kada je reč o poslovnoj saradnji, najviše razočarala Andreana Čekić, ističući da za nju trenutno nema mesta u njegovoj emisiji "Ami Dži šou".

- Razočarala me je Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima. Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Ognjen za Skandal, pa nastavio:

- Ima i drugi momenat tu. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene, pa bi me pitao. Niko nikad nije jači od sistema, to niko ne kapira. Ali na taj način, to samo pokazuje jednu drugu stranu, koju ja nisam ni očekivao ni verovao da neko ima. Samo neka prođe neko vreme, pa ćemo videti - zaključio je voditelj.