U emisiji "Amidži šou" Džejla Ramović je dobila veoma interesantno pitanje, te je ponovo progovorila o nekadašnjoj mentorki Mariji Šerifović.

S obzirom na to da se već duže vreme spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Marijom Šerifović, pitanje postavljeno u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" dodatno je zaintrigiralo gledaoce.

Naime, Džejla je trebalo da se izjasni da li bi pre snimila duetsku pesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić, a nakon što je kratko promislila dala je odgovor:

- Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo dužeg nego sa Jovanom, onda Marija - odabrala je Džejla.

Bila podrška Mariji u teškim trenucim

Podsetimo, pevačice su trpele veliki pritisak javnosti zbog spekulacija da im je odnos dublji od prijateljskog, a zbog izjava koje su davale za medije šuškalo se i da je među njima pukla tikva.

Zbog toga je veliku pažnju privukao dolazak Džejle na sahranu Marijinog oca prošle jeseni.

- Nije nam ni vreme ni mesto, samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. To je bila moja uloga, ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, o čemu pričamo. Ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila za nju, ali mislim da svkom ljudskom biću u ovakvim trenucima treba da najviše budu sami i to sami sa sobom prođu. Mislim da je fer da je pustimo na miru.

Tada je demantovala da su u lošem odnosu.

- Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenjiva kategorija u svemu ovome - rekla je Džejla pre nekoliko meseci.