Mia Borisavljević poslednjih dana prošla je kroz pravu dramu. Naime, pevačica se oglasila na Instagramu iz bolnice gde je bila sa mlađom ćerkom Teom. Mia je otkrila da su potražile pomoć u stručnoj ustanovi, ali i da je najteži period, srećom, iza njih.

Objavila je snimak iz bolničke sobe na kojem se vidi malena Tea u krevetiću sa infuzijom i zavojem, ali i trenutak u kojem devojčica, iako još u bolnici, pokazuje znake oporavka.

- Hvala svim doktorima i sestrama na Institutu za majku i dete! Primljene smo u subotu i u najbržem roku, Tei je pružena adekvatna terapija. Zadržane smo tri dana na bolničkom lečenju, Tea je sada potpuno zdrava! Svaka čast našim lekarima. Želim vam svima da budete dobro i da se volite i čuvate - poručila je Mia.

Nakon što je potvrdila da je devojčica sada dobro, pevačica je objavila i veoma emotivnu fotografiju na kojoj drži ćerku za ruku na bolničkom krevetu.

- Kad ti je teško, mati zajedno s tobom pati. Ona je spremna, sve što ima, za tebe dati. Sve puteve ona želi da ti skrati, u tuzi osmeeh, na lice ti vrati. Sve vrline koje imaš, dala ti je mati, kad odrasteš da ih možeš, ti drugima dati.

