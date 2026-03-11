Slušaj vest

Nekadašnja pevačica, spisteljica, stjuardesa i pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar uskoro ponovo staje na "ludi kamen", a novog izabranika uporno krije od javnosti.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Instagram, Preent Screen

- Na mom venčanju biće samo ljudi koji mi se dopadaju. Biće venčanje u Las Vegas, Elvis stilu! Tako da, istina! Samo mi - dodala je u svom maniru.

Podsetimo, ona se sad još jednom osvrnula na kraj bračne zajednice sa folkerom Slobom Radanovićem, koji ju je u pomenutom rijalitiju prevario sa Lunom Đogani.

- Prva sam žena u mojoj lozi koja je inicirala oba razvoda, nije bio obrnut slučaj - pohvalila se Kija Kockar na društvenim mrežama, koja je od pevača Slobe Radanovića svojevremeno zahtevala da se razvedu i zakonski i crkveno.

Kija prozvala bivšu svekrvu

Kija Kockar 2018. godine razvela se od Slobe, a o njihovom odnosu se i dan-danas priča. Ona je nedavno spomenula njegovu majku Draginju, osvrnuvši se na skandal porodice Bekam o kojem priča ceo svet. Sin Viktorije i Dejvida Bekama Bruklin nedavno je otkrio da je njegova majka neprimereno plesala na njegovom venčanju, dok je Kija Kockar imala komentar na ovu temu.

- Draginja did it first. Sorry, Victoria Beckham (Draginja je to uradila prva! Izvini, Viktorija Bekam) - napisala je Kija Kockar na Iksu.

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Sloba Radanović je danas u srećnom braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima sina Damjana, a njegova majka Draginja obožava snaju.

Međutim, Draginja nije krila da sa Kijom nije bila u dobrim odnosima, te tokom "Zadruge 1" u javnosti nije govorila nimalo lepe stvari o njoj.

Kija Kockar rekla da