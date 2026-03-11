Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić više ne krije da ima dečka, a sada je progovorila o njemu. Naime, Marija je odgovorila na pitanje vezano za novog partnera advokata nakon razvoda, ali nije želela mnogo da komentariše.

- Ljudi, kao što on razume moj posao koji je javan, tako i ja razumem njegov, koji nije javan - rekla je ona u emisiji Amidži šou.

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Takođe, dobila je pitanje i da li je istina da je bila privedena svojevremeno.

- Bila sam klinka. Sela sam za volan, popila sam. Menjala se smena u policiji, a kada je došla druga smena, oni su stajali, ja sam tada pevala po lokalima, oni nisu znali ko sam ja, jer sam bila veoma mlada, nisam bila poznata u svojoj branši, pa su me pitali da im nešto zaspevam, a ja sam otpevala Cecinu pesmu, eto - ispričala je ona.

Advokata znala godinama

Izvori bliski pevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat S. J, kojeg Marija poznaje već dugi niz godina, prenose domaći mediji.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, njih dvoje su se godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek nedavno.