Mirjana Antonović godinama je u centru pažnje zbog sudskog spora sa pevačem Miroslavom Ilićem oko utvrđivanja očinstva njenog sina Devina. Ipak, javnosti je manje poznato da iz prvog braka ima ćerku Dianu, koja danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama i radi kao dermatolog.

Brak sa bogatim biznismenom

Pre nego što je započela ljubavnu aferu sa Ilićem, Mirjana Antonović bila je udata za imućnog biznismena koji je vodio kompaniju za prodaju luksuznog krzna. U tom braku dobili su ćerku Dianu. Iako je brak u početku delovao stabilno, par se vremenom razišao. Mirjana je kasnije govorila da je odnos bio opterećen velikom posesivnošću sa suprugove strane, zbog čega su odlučili da krenu različitim putevima.

Proces razvoda trajao je duže vreme, a upravo u tom periodu Mirjana je upoznala Miroslava Ilića, sa kojim je dobila sina. Dečaku je u početku bilo namenjeno ime Kristijan.

Diana izgradila karijeru u Americi

Mirjanina ćerka Diana danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je završila medicinske studije i specijalizovala dermatologiju. Radi kao lekar i gradi karijeru u toj oblasti. Osim profesionalnog uspeha, ostvarila se i na privatnom planu – udata je i ima dvoje dece.

Njen mlađi polubrat Devin takođe je krenuo medicinskim putem. Studirao je u Americi i danas radi kao lekar u jednoj prestižnoj zdravstvenoj ustanovi.

Bivši suprug pomogao oko prezimena

Jedan zanimljiv detalj iz porodične prošlosti izneo je Mirjanin bivši suprug Daniel u javnom pismu. On je naveo da mu se Mirjana obratila kada je Devin imao šest godina i spremao se za polazak u školu. Prema njegovim rečima, zamolila ga je da dečaku omogući da nosi isto prezime kao njegova sestra, kako bi izbegao moguće neprijatnosti među vršnjacima.

Nakon potrebne procedure i podnošenja dokumentacije, dečak je tada i zvanično promenio ime iz Kristijana u Devin.