Marija Šerifović , koja je održala tri uspešna koncerta početkom marta u Centru Sava , na Dan žena , 8. marta, iako mnogo ne daje značaja tom datumu, odlučila je iznenadi mama Vericu Šerifović. Sve je zabeležila kamerom i podelila sa publikom u svom vlogu.

Iznenađenje u kupatilu

- Sada idem kući na brzinu da majci dam cveće za 8. mart. Oni pri tom nemaju pojma da ću ja uopšte da dođem kući - rekla je Marija pre nego što je ušla u stan. Kada je stigla, zatekla je Vericu pod tušem. Marija je odlučila da iznenađenje bude još spontanije, pa je sa buketom i uključenom kamerom ušla pravo u kupatilo kako bi zabeležila majčinu reakciju.