Slušaj vest

Luna Đogani vratila se sa Maldiva i kači fotografije sa putovanja o kojem je dugo maštala.

Pobednica Zadruge 5 zbog haosa na Bliskom istoku čuvala je fotografije u telefonu, a kada je konačno na sigurnom u svom toplom domu, rešila je da se pohvali lepim trenucima.

Ružičasto izdanje

Luna je otkrila i svoja izazovna izdanja, a haljinica sa prorezima koja ističe njene duge noge privukla je najviše pažnje.

Foto: Instagram

Gola ramena, mokra kosa i letnje japankice-sandale sa masnama i vezivanjem u tonu haljine, dale su ovom stajlingu posebnu draž. Luna je ponosno pozirala ispred ogledala i uživala u svom ružičastom izdanju.

Nedavno napunila 30 godina

Luna 30. rođendan proslavila je u putu, međutim, nije propustila da odradi jedan "fotosešn" na egzotičnoj destinaciji.

Ona se slikala na plažu u kupaćem kostimu dok u ruci drži balone u obliku broja 30.

Lunina majka i sestra tim povodom napisale su joj emotivnu poruku.

Čestitka Nine Đogani

- Mojoj drugoj polovini je danas 30. rođendan. Hvala ti na svemu Lunči moja, ti si moje sve, ne znam kako bih na ovom svetu bez tebe. Zaslužuješ svu sreću i ljubav ovog sveta. Želim ti da ne skidaš osmeh sa lica nikada. Voli te najviše tvoja sestra - poručila je Nina Đogani.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani na Maldivima Foto: Instagram

"Otkud meni dete od 30 godina"

Lunina majka Anabela takođe se oglasila:

- I odakle meni dete od 30 godina. Naših prvih 30 sve prvo sa tobom voljena moja. Srećno ti sve u životu bilo moj meseče. Nastavi da obasjavaš svojom neponovljivom lepotom duše sve oko sebe. Sijaj najsjajnije ikad - napisala je ponosna majka- napisala je Anabela.