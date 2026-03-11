MOKRA KOSA, GOLA RAMENA I DUGE NOGE U PRVOM PLANU: Luna Đogani u izazovnom izdanju, fotografije sa Maldiva i dalje oduševljavaju (FOTO)
Luna Đogani vratila se sa Maldiva i kači fotografije sa putovanja o kojem je dugo maštala.
Pobednica Zadruge 5 zbog haosa na Bliskom istoku čuvala je fotografije u telefonu, a kada je konačno na sigurnom u svom toplom domu, rešila je da se pohvali lepim trenucima.
Ružičasto izdanje
Luna je otkrila i svoja izazovna izdanja, a haljinica sa prorezima koja ističe njene duge noge privukla je najviše pažnje.
Gola ramena, mokra kosa i letnje japankice-sandale sa masnama i vezivanjem u tonu haljine, dale su ovom stajlingu posebnu draž. Luna je ponosno pozirala ispred ogledala i uživala u svom ružičastom izdanju.
Nedavno napunila 30 godina
Luna 30. rođendan proslavila je u putu, međutim, nije propustila da odradi jedan "fotosešn" na egzotičnoj destinaciji.
Ona se slikala na plažu u kupaćem kostimu dok u ruci drži balone u obliku broja 30.
Lunina majka i sestra tim povodom napisale su joj emotivnu poruku.
Čestitka Nine Đogani
- Mojoj drugoj polovini je danas 30. rođendan. Hvala ti na svemu Lunči moja, ti si moje sve, ne znam kako bih na ovom svetu bez tebe. Zaslužuješ svu sreću i ljubav ovog sveta. Želim ti da ne skidaš osmeh sa lica nikada. Voli te najviše tvoja sestra - poručila je Nina Đogani.
"Otkud meni dete od 30 godina"
Lunina majka Anabela takođe se oglasila:
- I odakle meni dete od 30 godina. Naših prvih 30 sve prvo sa tobom voljena moja. Srećno ti sve u životu bilo moj meseče. Nastavi da obasjavaš svojom neponovljivom lepotom duše sve oko sebe. Sijaj najsjajnije ikad - napisala je ponosna majka- napisala je Anabela.