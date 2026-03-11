Slušaj vest

Veza pevačice Jelene Rozge i kompozitora Ivana Huljića pokrenula je brojne rasprave među obožavaocima i u medijima, posebno zbog glasina o mogućem venčanju i velikoj svadbi. Ipak, sama pevačica nedavno je odlučila da stavi tačku na nagađanja i otvoreno progovori o svojoj vezi, planovima za budućnost, ali i ličnim trenucima sreće i tuge koji su obeležili prethodni period njenog života.

Veliko interesovanje

Veza između Jelene Rozge i Ivana Huljića od samog početka izazvala je interesovanje javnosti. Razlog za to nije samo činjenica da je Rozga jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, već i to što Ivan dolazi iz jedne od najpoznatijih muzičkih porodica u Hrvatskoj. On je sin legendarnog muzičara i kompozitora Tončija Huljića, autora brojnih hitova koji su obeležili hrvatsku pop scenu.

Kad god se Jelena i Ivan pojave zajedno u javnosti, privlače veliku pažnju. Njihovi zajednički dolasci na događaje, koncerte ili privatne proslave često su tema medijskih tekstova i objava na društvenim mrežama. Mnogi obožavaoci smatraju da deluju veoma skladno i srećno, a upravo ta slika zaljubljenog para dodatno je podstakla glasine o skorom venčanju.

Glasine o velikom venčanju

U poslednje vreme u medijima su se pojavile informacije da bi Jelena Rozga uskoro mogla da stane pred oltar, kao i da bi njeno venčanje moglo da bude jedno od najvećih na domaćoj estradi, sa oko 500 zvanica. Takve tvrdnje brzo su se proširile i izazvale brojne reakcije među fanovima.

Međutim, sama pevačica odlučila je da demantuje takve navode u razgovoru za emisiju „In Magazin“. Rozga je objasnila da ideja o velikoj i raskošnoj proslavi ne odgovara njenoj ličnosti. Poznata po jednostavnosti i skromnosti, istakla je da bi, ukoliko se ona i Ivan jednog dana odluče na brak, to verovatno bilo mnogo intimnije i mirnije slavlje.

Prema njenim rečima, ne voli preteranu pompu niti velika okupljanja. Naprotiv, volela bi da se takav važan trenutak u životu dogodi u miru, okružena samo najbližim ljudima. Ta izjava pokazuje koliko pevačica ceni privatnost i autentičnost u svetu u kojem je javni život često veoma izložen.

Mali znaci pažnje

Iako su nagađanja o velikoj svadbi preuveličana, Jelena ne krije da je srećna u vezi. Upravo mali trenuci pažnje u svakodnevnom životu, kako je i sama naglasila, imaju za nju najveću vrednost.

Povodom Međunarodnog dana žena, koji se obeležava 8. marta, Ivan ju je obradovao jednostavnim, ali pažljivo odabranim poklonom. Pošto zna koliko Jelena voli tulipane, poklonio joj je buket belih tulipana. Taj mali gest pokazuje koliko dobro poznaje njene želje i koliko pažnje posvećuje sitnicama koje mogu da ulepšaju dan.

Takvi trenuci često govore više o kvalitetu veze nego velike i spektakularne geste. Upravo kroz svakodnevne znakove pažnje vidi se koliko je odnos između dvoje ljudi iskren i stabilan.

Snaga porodice

Jelena Rozga često naglašava koliko joj znači podrška porodice. Posebno je vezana za svoje roditelje, oca Antu i majku Mariju, koji su joj tokom života bili velika podrška.

Osim roditelja, veliku radost u njen život donose i njeni sestrići i bratanac, Lea i Noa. Pevačica je više puta isticala koliko uživa da provodi vreme sa njima i koliko joj porodica daje osećaj stabilnosti i topline.

U svetu estrade, koji je često ispunjen pritiscima, putovanjima i stalnom pažnjom javnosti, upravo takvi porodični odnosi mogu biti ključni za održavanje ravnoteže i emocionalne stabilnosti.

Rozga svojim izjavama pokazuje da, uprkos popularnosti i dugogodišnjoj karijeri, ostaje osoba koja ceni jednostavnost, privatnost i bliske odnose sa porodicom.

