Edita Aradinović uživa u drugom stanju ali i vredno radi na svojim novim projektima.

Neretko se oglašava na Instagramu i deli trenutke iz svakodnevnice, a sada je pokazala i stranice svog dnevnika.

"Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku"

Pevačica je pokazala šta je zabeležila za uspomenu u svom dnevniku i otkrila da je prvi put osetila svoju bebu.

- Dobro jutro lutko! Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku. Tri puta za redom. Đađa mi je bila u krilu, bile smo kod veterinara a i tvoja baka je bila tu. Pogledale smo se samo onako toplo sa puno ljubavi i znam, tu si. Javila si se - napisala je Edita i dodala:

- Odoh sad u Skoplje kod Darka Dimitrova da završim album za koji si mi ti inspiracija.

Treninzi i zdrava ishrana

Edita je nedavno pokazala i kako se hrani, ali i kako vredno trenira kako bi ona i beba bile potpuno zdrave.

Ona je pokazala i jelovnik tokom trudnoće, pa joj se na trpezi našlo sledeće - prebranac, kao i poveća činija belog luka, ali i crnog luka.

Očigledno je da Editi baš ove namirnice prijaju tokom drugog stanja, ali i da se odlično oseća čim je i dalje posvećena treningu.

Rastala se od partnera Nenada Stevića

Podsetimo, Edita je 24. februara, tokom gostovanja u emisiji Amidži šou, prvi put iskreno priznala zašto se rastala od partnera Nenada Stevića sa kojim je ostala trudna i sa kojim će dobiti ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre... - počela je Edita.

- Ja bih najviše na svetu volela da imam brak kao što imaju oni, Zana... Ja smatram sebe nedovoljno zrelom još uvek da... Moram mnogo da radim na sebi. Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Žao mi je... Mnogo mi je žao što sam takva, ali ja jednostavno... - iskreno je priznala Edita.