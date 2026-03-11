Slušaj vest

Veljko Ražnatović već nekoliko meseci boravi u Rusiji gde vredno trenira i sprema se za nove sportske pobede.

Njegova supruga Bogdana ostala je sa decom i porodicom u Srbiji, ali je svako svoje slobodno vreme provodila kod njega.

Ražnatovići na okupu

Ovoga puta, Bogdana je sa sobom povela i dečicu kako bi zajedno svi bili na okupu.

Ražnatovići su uživali u čarima zime i Rusije, a sinovi nisu skidali osmeh sa lica. Isaija, Krstan i Željko posetili su i Zoološki vrt, ali i razne znamenitosti grada u kojem trenutno boravi njihov otac.

Porodična fotografija Ražnatovića iz Rusije raznežila je mnoge.

Ceca o Veljkovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.