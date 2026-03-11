Slušaj vest

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici, saznaju domaći mediji.

Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave s njom, počeo da je vređa, uputivši joj pretnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nedavno se pomirili

Podsetimo, Kristina ga je nedavno ostavila.

Spalevićeva je nedavno progovorila o odnosu sa Kristijanom Golubovićem, ali i njegovom kockanju zbog kojeg ga je napustila svojevremeno.

Kristina je na početku najpre otkrila manje poznate detalje iz privatnog života. Malo je poznato da Spalevićka ima brata sa cerebralnom paralizom, pa istakla da je morala pre završene srednje škole da se zaposli.

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

- Počela sam rano da radim da pripomognem izdržavanju porodice pošto su mi braća mlađa od mene. Počela sam da radim sa 17 godina, još sam išla u školu. Ne mogu da kažem da sam bila jedini učesnik u tome. Otac i majka su mi sposobni. Svi ti finansijski problemi koji su postojali bili su posledica lečenja mog brata koji ima cerebralnu paralizu- rekla je ona.

Na pitanje da li je zbog kocke planirala da se razvede od Kristijana, Kristina Spalević je rekla:

1/9 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Pritnscreen, Prinstcreen, Printscreen

- Pa od njega zbog svega planiram da se razvedem, a nisam se ni venčala. Da se razdvojimo. Ali ne samo zbog kocke, između ostalog i zbog toga, ali ja na dnevnom nivou poželim da se razvedem od Kristijana.

"Pretio mi je ubistvom više puta u poslednjih 20 dana"

Kristina je tokom raskida od Kristijana uživo u lajvu na Instagramu otkrila da joj je pretio ubistvom.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je sa knedlom u grlu i nastavila:

1/10 Vidi galeriju Početak ljubavi Kristine Spalević i Kristijana Golubović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

"Narcisoidni manipulator"

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.

- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda, od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović uživa u društvu lepih žena Foto: Pritnscreen/Instagram, Kurir Televizija

- E sad da vam kažem nešto mnogo važno, bilo bi meni mnogo teže u životu, da ja samom svojom izjavom koja je potpuno benigna i bezazlena nisam dobila toliku podršku žena koje su apsolutno prepoznale obrazac ponašanja narcisoidnog manipulatora, što je takođe potvrđeno i sa mojim psihologom, jer i mi koji ne treba da se lečimo dođemo do lečenja jer se oni ne leče. Može on da priča šta hoće, žene koje su prošle, a i muškarci, jer postoje i žene koje su narcisoidni manipulatori, koji su prošli to, vrlo dobro znaju šta oni rade - spinuju, ubeđuju vas, rolerkoster emocija, daju vam mrvu pa vam onda... Jedna katastrofa. To će biti jedna lekcija - govorila je Kristina na Instagram storiju.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

kurir/telegraf