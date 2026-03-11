Slušaj vest

Kristijan Golubović oglasio se nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Kaže, "nekad planu", ali se vole.

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

Podsetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vređao, uputio joj pretnje, a zatim i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo OJT u Beogradu.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStars"SKIDALA SE U MOJOJ KUĆI, U BRUS, GAĆE..." Kristijan razvezao jezik i žestoko opleo po Mini Vrbaški: Ona nikada nije bila...
Kristijan Golubović hteo da ubije Minu Vrbaški
Stars"NOVČANI PROBLEMI SU NASTALI ZBOG NJEGOVE BOLESTI" Bolna ispovest Kristine Spalević o teškom životu: Dobio je cerebralnu paralizu...
111598-220927.02-35-46-22.still001.jpg
Stars"KRISTIJAN MI JE PRETIO UBISTVOM..." Velika ispovest Kristine o odnosu s Golubovićem, kockanju i velikoj drami koju je preživela: Našla sam mu u telefonu...
kristijan02-news1-nemanja-nikolic.jpg
Stars"U ISTO VREME SAM BIO SA STANIJOM I JELENOM" Šok ispovest Kristijana Golubovića, spomenuo i ovu pevačicu: Imamo pet snimaka intimnih odnosa...
untitled2.jpg