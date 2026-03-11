Slušaj vest

Kaže, "nekad planu", ali se vole.

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović.

Podsetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vređao, uputio joj pretnje, a zatim i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo OJT u Beogradu.