Kristina Spalević oglasila se povodom informacije da je utorak, 10. marta, u stanu na Voždovcu došlo do svađe, te da je reagovala i policija, a da je Kristijan Golubović dobio zabranu komunikacije i prilaska.

- Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti. Ovog puta biram da ćutim. Hvala svima na razumevanju - napisala je ona na Instagramu.

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - saopštila je potom Kristina.

Oglasio se i Kristijan

Kristijan Golubović oglasio se nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Kaže, "nekad planu", ali se vole.

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović za Telegraf.