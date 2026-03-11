Slušaj vest

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici, nakon što je fizički nasrnuo na svoju nevenčanu suprugu Kristinu Spalević.

Policija je 10. marta izrekla Goluboviću hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije sa Kristinom, a pre nekog vremena napravio je haos u jednom butiku u Beogradu zbog čega je i tada došla policija.

"Mi smo takvi"

Kako pišu mediji, do drame je došlo nakon verbalne rasprave, kada je počeo da je vređa i preti joj, a zatim ju je gurao i fizički napao. Kristijan se oglasio nakon incidenta.

- Stalno neke špekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Kristijan Golubović za Telegraf.

Demolirao butik pred Kristinom, ona ga molila da prestane

Ono što ovu situaciju čini još neverovatnijom jeste činjenica da se pre samo nepunih mesec dana odigrala potpuno drugačija drama, u kojoj je upravo Kristina bila glas razuma.

U februaru je Kristijan demolirao jedan prestonički butik jer radnici nisu hteli da mu zamene pantalone bez fiskalnog računa, a Kristina ga je tada smirivala i pokušavala da problem reši mirnim putem. Do haosa je došlo jer mu je ona greškom kupila veličinu XS umesto XL.

Njene izjave o tom događaju najbolje opisuju kako je ona morala da "pegla" situaciju dok je on rušio sve pred sobom:

- Kristijan je zaljubljen u te pantalone, one kao džeparke, i uvek ih uzima u istom lokalu. Ja sam ušla sama da kupim i tražila XL. Prodavačica je donela iz magacina, ja sam uzela i bacila račun kao i svaka gospođa, misleći da je sve u redu. Dolazim kući, kad ono XS – ispričala je Kristina i dodala da je Kristijan odmah počeo da drami: – Krenuo je onaj njegov "keva mod", drama: "Eto nemam sreće, maler, kakve su ovo helanke". Odmah me je vozio nazad u šoping centar - rekla je Kristina.

Izgubio kontrolu

Kada su stigli u radnju, prodavačica je odbila reklamaciju, nakon čega je Kristijan izgubio kontrolu. Kristina je tada do detalja ispričala kako se odigrao napad besa koji je usledio:

- Ja dolazim i kažem: "Izvinite dali ste mi XS, moj muž nosi četiri veličine veće pantalone, jel možemo da zamenimo?" Ona je bila vrlo drska, kao: "Nemate račun". Ja objašnjavam da sam bila bukvalno pre sat vremena, njena je greška, donela mi je u kesi onako zapakovane te pantalone, iz magacina. Ona neće da zameni, a pritom je jako bezobrazna bila. Kristijan je šetao tu i video mene da sam usplahirena i on se okreće i baca pantalone, kaže: "Evo vama ove helanke, pa nosite" - rekla je ona i dodala:

- I oborio je ceo raf u radnji, koji je stvarno ogroman, od početka do kraja radnje, nabode lutku pesnicom, padne i lutka. Samo čuješ ovu: "Zovite policiju". Nisam baš mislila da će porušiti celu radnju. Mi gas i u garažu, ne zadržavamo se, odlazimo punom parom. I šta se desilo na kraju, zamenili su nam pantalone nakon svega.

Iako je pre mesec dana on divljao u javnosti, a Kristina ga smirivala, sada je agresija nažalost bila usmerena direktno prema njoj, zbog čega je reagovala i policija.

