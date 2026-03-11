Slušaj vest

Bivšem rijaliti učesniku Kristijanu Goluboviću izrečena je hitna mera kojom je udaljen iz stana, a pored toga, zabranjena mu je i komunikacija sa nevenčanom suprugomKristinom Spalević. Prema informacijama Kurira, policija je reagovala nakon prijave nasilja u porodici, ali u konkretnom slučaju nisu utvrđeni elementi krivičnog dela!

- Prijavljeno je nasilje u porodici, međutim nema elemenata krivičnog dela. Goluboviću su od strane policije izrečene hitne mere na osnovu kojih je udaljen iz stana i zabranjena mu je komunikacija sa žrtvom - kažu za Kurir iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Prinstcreen, Printscreen

Kako dalje saznajemo, pomenute mere biće dostavljene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje će odlučiti da li će sudu podneti predlog za njihovo produženje.

Kristina ga nedavno ostavila

Podsetimo, bračna kriza između Golubovića i Spalevićeve traje već neko vreme, a Kristina je nedavno napustila supruga, ali mu se posle nekog vremena vratila. Ona je u javnosti govorila o njihovom odnosu i problemima koji su pratili brak.

Između ostalog, pomenula je i Kristijanovu sklonost ka kockanju, za koju tvrdi da je bila jedan od razloga zbog kojih je svojevremeno odlučila da ga ostavi.

1/10 Vidi galeriju Početak ljubavi Kristine Spalević i Kristijana Golubović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Kristina je tokom raskida od Kristijana uživo u lajvu na Instagramu otkrila da joj je pretio ubistvom.

- Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je sa knedlom u grlu.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.