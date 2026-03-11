Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić otkrila je kakav odnos ima sa koleginicama, a posebn je istakla Milicu Pavlović.

Dok je pred kamerama govorila o njoj, Marija je jedva uspela da zadrži suze.

- Lujka, prijatelj i podrška. Barem prema meni. I u nekim teškim trenucima u životu Milica mi je poslala jednu poruku koju nikad neću zaboraviti. Milica je prema meni jedan veliki car - rekla je Marija.

Prisećajući se ovog gesta i podrške koju joj je koleginica pružila kada joj je to bilo najpotrebnije, Marija je bila toliko emotivna, čime je pokazala koliko zaista ceni Miličino prijateljstvo.

Marija nije štedela komplimente i na račun drugih koleginica, te je tako Lepu Brenu kratko i jasno nazvala "legendom".

Za Daru Bubamaru je istakla da je "energija, kraljica i šaljivdžija" čija harizma uvek dominira. Posebne simpatije pokazala je i prema Nataši Bekvalac, za koju je priznala da je "surovi profesionalac i zvezdetina", dodavši da bi volela da ima karijeru poput njene.

Cecu Ražnatović je opisala kao normalnu osobu i pravog prijatelja koji je uvek tu za savet i zagrljaj, dok je za Teu Tairović rekla da je neviđeni radnik i pravi profesionalac.

Inače, Marija Mikić je nakon razvoda od Jovana Pantića ponovo srećna u ljubavi. Ona je u vezi sa poznatim beogradskim advokatom, a u emisiji "Amidži šou" je potvrdila da je zaljubljena. Ipak, nije previše želela da duži tu temu.

- Ljudi, kao što on razume moj posao koji je javan, tako i ja razumem njegov, koji nije javan - rekla je ona u emisiji "Amidži šou".

Takođe, dobila je pitanje i da li je istina da je bila privedena svojevremeno.

- Bila sam klinka. Sela sam za volan, popila sam. Menjala se smena u policiji, a kada je došla druga smena, oni su stajali, ja sam tada pevala po lokalima, oni nisu znali ko sam ja, jer sam bila veoma mlada, nisam bila poznata u svojoj branši, pa su me pitali da im nešto zaspevam, a ja sam otpevala Cecinu pesmu, eto - ispričala je ona.