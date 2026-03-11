Slušaj vest

Miroslav Ilić i Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, stigli su na snimanje "Hajpovih zvezda" gde su pre ulaska u studio porazgovarali sa predstavnicima medija.

Ono što su svi primetili je pevačeva košulja po kojoj je iscrtano ordenje. On je otkrio da ovaj komad garderobe za njega ima poseban značaj i da je za košulju emotivno vezan.

- Ova košulja ima priču. Retko je oblačim, a za mene je posebna. Nosim je retko jer želim da što duže traje, jer je to rođendanski poklon od mog dugogodišnjeg saborca Đorđa Balaševića - rekao je Miroslav.

Miroslav Ilić Boki 13 Foto: Kurir

Tokom razgovora povela se tema i korone, jer se u martu navšava šest godina od početka karantina. Miroslav je rekao da mu sve deluje kao da je bilo juče, dok je Boki taj period drugačije doživeo jer je bio u zatvoru.

Intervju Miroslav Ilić i Boki 13 Izvor: Kurir/Maša Kostić

- Ja sam bio u pritvoru, u zatvoru kada je počela korona tako da sam svakako bio u izolaciji. Sve to što se civilnom svetu dešavalo nisam osetio na taj način kao što ste svi vi doživeli. Svakako nije bilo prijatno.

Tada su mnogi pevači ostali bez novca, jer nisu imali ušteđevinu, ali to nije bio slučaj sa Miroslavom.

Đorđe Balašević Foto: Printscreen/youtube/ Backstage Media

- Ja mnogo dugo radim - rekao je, a Boki je dobacio:

- On je milioner, kako da ostane bez novca.

- Ko milioner, ja? Hoćeš da ti otkrijem - ja, iskreno govoreći, jedna od najvećih legendi, a nikada nisam imao milion maraka, evra, dolara. Nemam neke velike prohteve, nikada ih nisam imao. Nisam imao milione, školovao sam decu, ulagao u nekretnine - rekao je na kraju Miroslav.