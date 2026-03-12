Slušaj vest

Ena Čolić prvi put se pojavila u rijalitiju "Elita 8" i privukla pažnju publike, kako zbog burne prošlosti i života, tako i zbog fizičkog izgleda.

Poznato je da bivša učesnica Elite ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se odavno rastala, a o njenoj turbulentnoj prošlosti mnogi su govorili.

Ena se u Beloj kući zaljubila u sina pevačice Zlate Petrović, Jovana, sa kojim je imala burnu ljubavnu vezu koja se često rastavljala i sastavljala, ali nakon kraja sezone uplovili su u mirnu luku.

Ena Čolić i Peja uživaju u spa centru Foto: Printscreen

Fotografija iz detinjstva

Atraktivna brineta koju danas smatraju lepoticom nekada izgledala potpuno drugačije.

Ena je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz detinjstva gde je pokazala kako je izgledala kao devojčica.

Pre estetskih korekcija

Na internetu su se nedavno pojavile slike bez estetskih korekcija i sa drugom bojom kose, te negde mnogi ne mogu da je prepoznaju.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić nekad i sad Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Učesnica Elite sklona je menjanju imidža, te se na fotografijama može videti da je promenila gotovo sve boje kose, ali i da je na licu uradila nekoliko korekcija kako bi svoju lepotu dovela do savrštenstva.

Svekrva za primer

Pevačica Zlata Petrović odlučila je da posle mnogo godina napusti Mirijevo i sebi priušti novi dom.

Naime, Zlata je kupila stan od 35 kvadrata, dok će u dosadašnjoj nekretnini ubuduće živeti njen sin Jovan sa partnerkom Enom Čolić.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Imala predrasude prema Eni

Iako je tokom rijaliti programa "Elita 9" razmenjivala teške reči sa snajkom, pevačica priznaje da je mišljenje promenila čim ju je upoznala.

1/8 Vidi galeriju Zlata Petrović stigla na snimanje novogodišnjeg programa Foto: Kurir

- Često imamo predrasude o ljudima, a dok ih ne upoznamo, ne znamo kakvi su zaista. Kada je Ena ušla i kada sam osetila njenu energiju, imala sam utisak kao da sam je oduvek poznavala. Predrasude su čudo. Njih dvoje se vole, što je najvažnije. Ena je dobar i vredan čovek, puna empatije. Mnogo sam se kidala dok su bili u rijalitiju, sekirala se i nervirala, pa čak izgovorila i neke oštre reči... - zaključuje Zlata.