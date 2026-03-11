Slušaj vest

Sin Suzane Jovanović i Saše Popovića, Danijel Jovanović, pre nekoliko dana postao je otac, devojčice, kojoj su dali ime Marta. Njegova supruga Tijana na svet je donela zdravu bebu, a već nakon nekoliko dana s obzirom da se i mama i beba odlično osećaju, oni su izašli u prvu šetnju.

U naselju gdse žive, domaći mediji uslikali su novopečene roditelje i njihovu naslednicu.

Danijel je ponosno gurao kolica sa malom naslednicom Martom, dok je novopečena mama Tijana išla pored njih.

Beba čista desetka

Suzana Jovanović je 4. marta postala baka male Marte, pošto se porodila Tijana, supruga njenog naslednika Danijela.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu. Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo - rekla je Suzana nakon snajinog porođaja za medije.

Ovo je snajka Suzane Jovanović

Tijana, koja se profesionalno bavi šminkanjem radi u Grandu, završila je Ekonosmki fakultet. Nedavno se pojavila u podmakloj trudnoći, u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića, otvoreno je govorila o odnosu sa pokojnim estradnim magom:

- Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana.

- Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.

Saša Popović je Danijela, podsetimo, uvek gledao kao svoje dete, ne odvajajući ga od Aleksandre koja je njegovo i Suzanino jedino zajedničko dete.

- Nekako je najsrećniji bio kad završi sve poslove, sve vezano za emisije, za snimanja i može da se opusti kod kuće uz neki teniski meč koji trenutno ide - rekao je Danijel u filmu "Sale".

- Pamtiću njegovu podršku i pamtiću njegov bezbrižnost koja je nekako obuhvatala sve nas. On bi učinio da svojom bezbriznošću da se svi osećamao tako bezbrižno - istakao je Danijel.