Slušaj vest

Petar Strugar se prošle godine iz centra Beograda preselio u montažni kontejner na Avali, saznaje Kurir.

Glumac se umorio od svakodnevne gužve po prestonici, pa je posle više od decenije i po poželeo da se osami daleko od gradske vreve, a da opet bude blizu Beograda, i to prvenstveno zbog poslovnih obaveza vezanih za glumu.

Foto: Nikola Anđić

Poznato je da Strugar obožava konje, a oni koji su u njegovom vlasništvu trenutno su smešteni u konjičkom klubu u naselju Trešnja, blizu Avale, gde i on boravi u montažnom objektu, dok sebi ne izgradi nešto trajnije, za šta mu je potrebno i vreme, ali i novac.

- Petar je prošle godine s prijateljem otvorio konjički klub na Avali i to mu je trenutno prioritet. Sve je podredio konjima, ali za to treba puno vremena i sredstava. Polako okuplja ekipu, nigde ne žuri, a plan mu je da tamo ima čak 30 konja. Shvatio je da mu život van grada savršeno odgovora i da ostatak života želi da provede tamo, pa se i zvanično preselio na Avalu. Zasad živi u kontejneru, a želja mu je da sagradi kuću na tom mestu. Pored konja, tamo ima i svinje, kokoške, guske i druge domaće životinje. Kako je u prošlosti imao negativnih iskustava s majstorima, on želi sve sam da sagradi, pa će mu za to trebati više vremena nego da angažuje profesionalce. Sve zna oko gradnje, tako da tu neće biti problema uopšte, a sve će biti baš onako kako je on zamislio. Biće to pravi raj za njega i sinove, koji su mu centar sveta - ispričao nam je naš sagovornik.

Foto: Printskrin Instagram

Inače, Petar nikad nije krio da su konji njegova velika ljubav, a godinama ih je držao po pansionima i maštao da otvori svoj konjički klub.

On je svojevremeno pronašao imanje nedaleko od Beograda, okruženo prirodom i daleko od gradske vreve, gde se s poslovnim partnerom latio posla i počeo sa ostvarivanjem sna. U štali je imao 13 konja, koje je koristio za školu jahanja i za sport.

1/7 Vidi galeriju Petar Strugar Foto: Printscreen, Marija Mlađen/ATAImages, Nemanja Nikolić

- Volimo to, time se bavimo celog dana, svakog dana i zašto ne bismo napravili neku našu priču! Imamo školu jahanja, terensko jahanje, mogućnost bavljenja sportom. Naravno, bavićemo se i snimanjem filmova, eventualno iznajmljivanjem konja za snimanje. Kad nemam drugih obaveza, ovde sam svaki dan po ceo dan manje-više. Em što mi je uživanje, em što volim da sam tu. Uglavnom učenje tekstova ne mogu baš u gužvi da radim, ali razmišljam dosta o ulogama kad ih pripremam, dok sam na konju. Idemo na teren, relaksiramo se i šetamo. Konkretno, za pripremu i učenje moram kod kuće da se osamim - rekao je Strugar za medije.

Glumac nam se nije javljao na pozive, a ni odgovarao na poruke za komentar.

Podsetimo, Petar je sve donedavno bio u ljubavnoj vezi s koleginicom Ninom Nešković. Ipak, njihova dugogodišnja ljubav je iznenada pukla, a ona je vrlo brzo započela novu romansu, koja je nedavno krunisana udajom za hirurga Danka Milinkovića.

Petar Strugar Foto: Marija Mlađen/ATAImages

Inače, glumac je pre nego što se zaljubio u Ninu bio s nekoliko veoma poznatih dama iz javnog života, među kojima ima imena sa estrade, iz sveta glume, kao i TV lica.

Kurir.rs

Petar Strugar: