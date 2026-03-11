Slušaj vest

Džejla Ramović jedna je od najlepših i najtalentovanijih pevačica na našim prostorima. U njenom slučaju, sujete nema, pa je sada otkrila da zbog kolege Jakova Jozinovića, često ulazi u sukob sa prijateljima i narodom.

- Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše ja se odmah svađam. Mislim da je to novo vreme, nešto potpuno novo, oni žele više bliskost sa pevačima - rekla je Džejla u emisiji Amidži šou, u kojoj je pevačica gostovala.

Na njenu konstataciju nadovezao se i Ognjen Amidžić koji tvrdi da nema ništa protiv njega, ali da mu smetaju mlađe generacije kada je muzika u pitanju.

- Meni samo smeta što današnje generacije nemaju pojma o muzici, ne znaju ko šta peva i ko su recimo Bitlsi. Oni misle da, ako Jakov nešto peva, da je to njegova pesma. Nemam ništa protiv njega, ali to je danas problem - rekao je on u emisiji.

Jakov Jozinović fenomen

Ako ste bar jednom u poslednjih nekoliko meseci otvorili TikTok ili Instagram, verovatno ste primetili mladića koji emotivno peva hit Đorđa Balaševića - „Olivera“. Ovaj talentovani momak zove se Jakov Jozinović je sinoć nastupio pred punom MTS dvoranom u Beogradu, oduševivši publiku.

Karte za njegov koncert su se rasprodale u rekordnom roku, a o njemu i dalje bruje društvene mreže. Stoga vam otkrivamo ko je Jakov i zbog čega ga mladi toliko vole.

Jakov Jozinović, student novinarstva, često se naziva modernim Balaševićem i Čolićem, a njegova popularnost na društvenim mrežama i među publikom širom regiona raste iz dana u dan. Iako peva godinama, ovog leta je postao pravi fenomen - njegovi koncerti se brzo rasprodaju, a redovi za karte su satima.

Jakov se prvi put predstavio široj javnosti 2018. godine u popularnom talent šouu Zvezdice, gde je izveo pesmu Samo jedna noć. Tada mu je Enis Bešlagić rekao:

„Tvoj šarm nas tera da zaboravimo sve loše. Kad bi se pretvarao, borio bih se za tebe do kraja.“

Iako Jakov izvodi mnoge poznate pesme, njegova popularnost je eksplodirala kada je njegova izvedba pesme „Olivera“ postala viralni hit. Neki su se čak pitali da li peva samo tu pesmu, a komentari ispod njegovih videa pokazuju koliko publika obožava baš tu izvedbu.

Pored Balaševića, Jakov izvodi i hitove Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Džibonija, Petra Graše i mnogih drugih. Često bira pesme iz ravnice, poput "Juliške", koja je takođe postala popularna među mlađom publikom zahvaljujući TikToku. On je sve koncerte rasprodao bez ijednog svog hita, a ubrzo je objavio pesmu "Polje ruža" koja nije doživela veliki uspeh, a onda je druga pesma "Ja volim" doživela enormni upesh, pa se Jozinović može pohvaliti velikim hitom u svojoj mladoj karijeri.