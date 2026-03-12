Kristijan Golubović udaljen je 10. marta iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici.

Njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska i komunikacije sa Kristinom Spalević.

Naša ekipa se uputila ka Voždovcu, ka naselju gde Kristijan i Kristina žive, kako bismo od njihovih komšija saznali nove detalje incidenta koji je jutros odjeknuo u javnosti.

- Od njih samo neki stresovi od kad su se doselili ovde. Bio je haos juče, čula se vika iz njihovog stana. Ja živim na spratu sa njima. Teška svađa, gomila ružnih reči, uvrede. Videla sam je sinoć da je uplakana izašla iz stana. Posle sam od komšinice čula da je sve prijavljeno policiji. Dobro je da se reagovalo na vreme, da se ne završi tragično. Oni su baš problematični, stalno se čuju neke raspravke kod njih. Dva dana ne mogu da sastave i da žive u miru. Katastrofa - rekla nam je komšinica, pa otkrila i razlog njihovog burnog odnosa:

- Kocka je sigurno razlog. Kristijan je baš zavistan od kocke. Tu odmah je veliki kazino i kladionica, on zna noćima da ne dolazi kući i da do fajronta ostaje u kazinu, ruket valjda. U poslednje vreme cešće je bio u kazinu, nego kod kuće. Sve je podredio tome. Potroši sve pare i onda su u problemu. Skoro je Kristina napravila lom i rusvaj unutra, upala je jednu noć i demolirala lokal. Zaposleni su hteli da zovu policiju, a on ju je smirivao. Ona je tad vrištala i psovala, probudili su ceo kvart. Katastrofa. Težak je to porok. Zbog njih i te dece, najbolje je da svako krene svojim putem - rekla nam je uznemirena komšinica.

Podsetimo, istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kristijan je za medije nakon skandala istakao da će među njim i Kristinom sve biti super i da se vole, dok je Spalevićeva potvrdila da ga je prijavila i da više nikad neće biti zajedno.