Gostovanje, pevačice Džejle Ramović i Aleksandre Mladenović u emisiji Amidži šou, glavna je tema javnosti i medija. Džejla je u jednom trenutku govoreći kako svoj privatni život uspeva da sačuva od javnosti, malo pecnula svoje kolege, izjavom da i oni mogu isto tako da urade samo, očigledno to ne žele.

Njen odgovor nije se dopao njenoj koleginici Aleksandri, pa joj je odmah usred emisije odgovorila.

- Kako da ne... To si sad glupo rekla, "možda neće". Znači ispada da mi za koje se sazna, želimo da se sazna? Naravno da ne. Ali, mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - odgovorila je Aleksandra.

- Ne, ne, taman sam rekla možda ćete se uvrediti ako pogrešno shvatite - kazala je Džejla.

- Nisam se uvredila, ali kažem da to nije baš tako lako i da niko ne želi da život da na nekoj tacni, ali jednostavno se desi - odgovorila je Aleksandra.

Društvene mreže, preplavljene su ovim videom iz emisije, a mišljenje publike je podeljeno. Aleksandra je očigledno kada je videla sve komentare, odlučila da se ponovo oglasi:

- Samo sam iznela svoje mišljenje i stav i neću nikada da prećutim i glumim da bi me pojedinci "voleli" i govorim kao da sam rođena u Beogradu, rođena sam u Nišu. Ovde retko šta može da se sakrije, a u manjim sredinama i te kako može, jer tamo mediji ne postoje. Širite ljubav, ne mržnju. Lep dan želim svima. I da što se Džejle tiče, ona zna odlično moje mišljenje o njoj - napisala je Aleksandra.

DŽEJLA PREKINULA ĆUTANJE O MARIJI ŠERIFOVIĆ

U emisiji "Amidži šou" Džejla Ramović je dobila veoma interesantno pitanje, te je ponovo progovorila o nekadašnjoj mentorki Mariji Šerifović.

S obzirom na to da se već duže vreme spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Marijom Šerifović, pitanje postavljeno u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" dodatno je zaintrigiralo gledaoce.

Naime, Džejla je trebalo da se izjasni da li bi pre snimila duetsku pesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić, a nakon što je kratko promislila dala je odgovor:

- Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo dužeg nego sa Jovanom, onda Marija - odabrala je Džejla.