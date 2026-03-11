Slušaj vest

Koncert zakazan za 30. maj objavljen je još 18. juna 2025. godine i još uvek nije rasprodat!

Toni je tada taj datum odabrao jer mu je 31. maja rođendan, a svemu tome svedoči i izjava kojom je Cetinski još prošle godine najavio koncert.

- Dame i gospodo, nakon mora vaših poruka, podrške i doživljaja kako ste se proveli na koncertu 2024. godine te želja za novim, mogu vam otkriti da uz podršku bravo! radija ponavljamo koncert, u susret mom rođendanu, 30. maja sledeće godine - izjavio je Toni gostujući kod Tatjane Jurić na bravo! radiju.

"Cetinski pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert""

Međutim, Tonijeva žena Dubravka je na svom Fejsbuku šerovala najavu njegovog koncerta na kojoj piše: "Na Dan državnosti, za Hrvatsku koja se ne predaje", očigledno u nameri da to posle skandala u Srbiji predstave kao patriotski koncert.

Njihove postupke su i u Hrvatskoj okarakterisali kao licemerne, pa je čak i tamošnji Index.hr objavio tekst sa naslovom: "Cetinski sad pokušava svoju (nerasprodanu) Arenu prodati kao "domoljubni koncert"."

Podsetimo, Dragan Đekić, direktor Spensa, oglasio se 10. marta za Telegraf.rs nakon informacija iz Hrvatske kako će Toni Cetinski navodno morati da plati određene penale zbog otkazivanja koncerta u pomenutoj dvorani u Novom Sadu.

Đekić je istakao da to nema nikakve veze sa Spensom, jer oni sa Tonijem nisu ni pravili nikakvu poslovnu saradnju, već su ugovor potpisali sa organizatorom.

- Toni Cetinski nema nikakvu poslovnu saradnju sa Spensom nego sa organizatorom. Ugovor koji Spens ima je sa Balkan Musicom, ne sa Tonijem, tako da nikakve penale on ne može da snosi kada je u pitanju Spens. Zabluda je i to što za povrat novca upućuju na Spens, jer mi ljude upućujemo ka organizatoru i onima koji su prodavali karte - rekao je Đekić za Telegraf.rs.

- Mi smo potpisali ugovor sa organizatorom koji će verovatno tužiti njegov menadžment, jer je organizatoru napravljena šteta. Mi smo naplatili zakup, odnosno angažovanje prostorija, dvorane, svlačionice... A međusobno, odnose, će rešavati oni, verovatno će ga oni tužiti jer je to njih koštalo - tvrdi direktor Spensa.

Podsetimo, nakon što je Toni Cetinski pod sramnim objašnjenjem otkazao osmomartovski koncert u Novom Sadu i tamošnjoj dvorani Spens, deo ljudi u Hrvatskoj je ostao u čudu i nije iskazao podršku njihovom pevaču, a deo jeste i sada planiraju čak da skupljaju i novac za njega, kako bi pokrili navodne penale koje ovaj će izvođač potencijalno morati da plati.

Naime, na društvenim mrežama šire se apeli da se Toniju novčano pomogne, a jedan muškarac čak je naveo da se radi o cifri od oko 100.000 evra. On je istakao kako se "čuo sa Tonijem", a da sve bude još šokantnije - njegov apel šerovala je i Tonijeva žena Dubravka!

"E moj narode... Već je svima poznato da je Toni otkazao koncert u Novom Sadu i iskazao veliko poštovanje prema onima koje ta dvorana veže sa teskim traumama devedesetih. Danas sam se čuo s njim i penali koje treba platiti su oko 100.000 evra, a mogu narasti i više. Drago mi je da je deo vas na mrežama pisao da se trebamo organizovati i pomoći mu da pokrije taj trošak, ipak se radi o našoj Domovini i njegovom velikom gestu. Nadam se da će to neko od vas koji ste to predlagali organizovati, ne bi vam hteo ukrasti ideju. Molim vas podelite! Samo ljubav!", glasi objava koju ne šerovala i Dubravka Cetinski.

Podsetimo, Toni je na dan kada je trebalo da se pojavi pred publikom, 8. marta, obratio pratiocima i saopštio da stoji iza odluke da se koncert ipak otkaže, a razlog je šokantan.

Naveo je da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

- Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - naveo je on i dodao:

Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima: civilima, ženama, deci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje "Samo ljubav" - naveo je Cetinski.

Prvo je zatražio mišljenje publike, a onda i sam doneo odluku.

Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno", napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, obratio se javnosti, sa dokazima koje je dobio od građana, nakon što je Toni Cetinski 8. marta otkazao koncert u Spensu.

"Zaprepašćeni i šokirani sramnim neistinama koje je širio pevač Toni Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se veliki broj Novosađana nudeći mi nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pevač naveo u svom obrazloženu otkazivana koncerta.

Na fotografijama koje su građani dostavili sasvim jasno se vide traktori sa srpskim izbeglicama, i deca koja su svoj privremeni smeštaj, nakon bekstva iz Hrvatske, našla pod krovom SPENS-a.

Uz fotografije koje su poslali, istakli su da su zgroženi širenem laži o Novom Sadu, naglašavajući da je naš grad od svog osnivanja bio grad otvorenog srca. Multinacionalna i multikonfesionalna sredina, koja je uvek pružala ruku podrške, saosećanja i ljubavi svim nevoljnicima i stradalnicima. Novi Sad će uvek biti grad koji se ponosi svojom istorijom, dobrotom i humanošu svojih građana.

Uvek smo bili i bićemo grad koji pomaže svima kojima je pomoć potrebna. Zajednica koja se diči svojom multikultularnošću i tolerancijom. I odlučno ćemo braniti čast i dostojanstvo našeg grada, od svih koji lažima žele da nas uvuku u svoje opskurne aktivnosti širenja mržnje i netolerancije. Još jednom pozivam Cetinskog da se izvini građanima Novog Sada i Srbije, ali i Hrvatske zbog širenja neistina."

