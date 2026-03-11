Slušaj vest

Leksington bend već decenijama važi za jedan od najpoznatijih bendova na muzičkoj sceni na Balkanu, a to potvrđuju rasprodate hale i dvorane širom regiona, kao i milionski pregledi na muzičkim platformama. Da nijedan početak nije lak, svedoči i priča pevača iz pomenutog benda, Bojana Vaskovića koji je u jednoj emisiji ispričao kako je nastao ovaj popularni sastav.

– Imao sam nepunih 20 godina. Pevao sam više iz hobija i napravio repertoar od nekih pedesetak pesama. Krenuo sam da tražim klavijaturistu jer sam želeo ozbiljnije da se bavim muzikom. Preko oglasa sam upoznao Filipa, prvog klavijaturistu „Lexingtona“, i tako smo zajedno počeli – ispričao je Bojan u emisiji "Iz profila".

Kako je naveo u emisiji Vesne Milanović, usledio je period intenzivnih proba i učenja.

– Radili smo gotovo godinu dana svakodnevno probe, gradili repertoar i sticali iskustvo – dodao je pevač.

Ključni trenutak u njihovoj karijeri dogodio se zahvaljujući porodičnoj vezi.

– Moj brat od strica, koji je inače bio fudbaler, upoznao me je sa vlasnikom kafane „Lexington“. On nas je preporučio i tada smo počeli da nastupamo tamo. U tom trenutku novac nam uopšte nije bio bitan – bili smo mladi, puni entuzijazma i želje za dokazivanjem – rekao je Bojan.

Upravo ta mala, ali posebna kafana ostavila je snažan trag u njihovim životima.

– Širio se repertoar, raslo iskustvo i sve je krenulo iz te prelepe kafane „Lexington“. U znak zahvalnosti za taj srećan početak, odlučili smo da bend ponese ime „Lexington“ – zaključio je Vasković.

Suze na jednom od koncerta zbog pokojnog oca

Frontmen Leksington benda Bojan Vasković progovorio je o svojoj reakciji sa koncerta u Areni koji je održao 2020. godine. Mnogi su se pitali da li je tada brisao suze ili znoj sa lica.

- To je snimak koji je postao viralan jer je neko prepoznao taj momenat i objavio to na tik-toku. Jednostavno to je postalo viralno ničim izazvano - ističe Bojan.

Kako je u nastavku intervjua otkrio, Bojan je popio koju časicu više pre početka koncerta, pa je sve to nekako došlo na svoje i emocije su ga u datom trenutku i te kako ponele.

- Malo sam popio neku čašicu više pre nego što je počeo koncert, pa je malo izbijalo iz mene. Ali pevao sam pesmu koju je moj otac mnogo voleo. On je inače bio na mojim koncertama i uvek sam znao gde sedi u publici. Ali tog trenutka sam se okrenuo u Areni i shvatio da otac nije tu jer je preminuo dve godine ranije. U trenutku su mi suze krenule - ispričao je Bojan u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

