Najistrajniji učesnik rijaltija, Lepi Mića, kažnjen je dana zbog prekršenog pravila. Učesnici su imali zadatak da učetvuju u jednoj igrici, a Lepi Mića, Luka Vujović i Sale Luks odlučili su da ne učestvuju u ovom zadatku.

Zbog odbijanja zadatka, Veliki šef je odmah doneo odluku da ih udari po džepu. On je poslao pismo u kom je naveo njih trojicu. Kažnjeni su nedeljnim honorarom, a kako mediji prenose Lepi Mića za nedelju dana u rijalitiju zaradi 1200 evra. Ove nedelje zarada neće leći na njegovom računu, očigledno.

Miroslav Pržulj živi rijaliti život  Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Preko 1900 dana u rijalitiju

Lepi Mića (Miroslav Pržulj) je u rijalitiju praktično neprekidno već preko 12 godina, učestvujući u skoro svim sezonama "Farme" i "Zadruge" (sada "Elita"). Trenutno je učesnik "Zadruge 9 Elite", gde navodno zarađuje oko 1.200 evra nedeljno.

 Proveo je preko deceniju u rijaliti formatima, a 2022. godine je otkrio da je proveo preko 1.900 dana u istim.  Ističe da ulazi zbog novca, koji šalje supruzi, i tvrdi da će ostati dok ne bude ukinut, odnosno dok je zdrav. Važi za jednog od najdugovečnijih i najstabilnijih učesnika, koji je "preživeo" brojne sezone i "Zadruge" i "Farme". Navodi se da je njegov honorar godinama rastao, od 1.200 evra do oko 1.500 evra nedeljno u novijim sezonama.

Mića često naglašava da mu rijaliti ne pada teško i da je spreman na igru, često preuzimajući ulogu vođe ili komentatora dešavanja.

Kurir.rs

