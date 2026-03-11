Slušaj vest

Kragujevac je 8. marta bio centar emocija, muzike i dobre energije. Jedan od najvoljenijih regionalnih pevača, Saša Matić, priredio je spektakularan koncert u prepunoj hali „Jezero“, gde je više od 6.000 ljudi zajedno sa njim pevalo njegove najveće hitove i na najlepši način obeležilo Dan žena.

Publika je od prvog trenutka napravila atmosferu za pamćenje, a Matić je na scenu izašao uz gromoglasan aplauz. Već na prve taktove pesama poput „Kralj izgubljenih stvari“, „Poklonite mi nju za rođendan“, „Nađi novu ljubav“, „Ko si ti“, publika je ustala na noge i horski pevala sa njim.

Emocije su se smenjivale tokom celog koncerta - od romantičnih balada do pesama koje su podigle čitavu dvoranu na noge. Poseban trenutak bio je kada je Saša Matić uputio poruku damama, kojima je ovaj koncert bio posvećen.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam baš večeras sa vama u Kragujevcu. Dan žena je poseban dan i drago mi je što možemo zajedno da ga proslavimo uz pesmu i ljubav. Hvala vam na ovoj energiji i na tome što moje pesme živite zajedno sa mnom“, rekao je Saša Matić sa bine.

Publika u hali „Jezero“ nije prestajala da peva, a mnogi su istakli da je atmosfera podsećala na najveće regionalne koncertne spektakle. U jednom trenutku cela dvorana je zasijala svetlima mobilnih telefona, dok su hiljade glasova pevale u glas sa popularnim pevačem. Prijatelj koncerta bila je kompanija Telekom Srbija.

Koncert u Kragujevcu došao je samo dan nakon velikog muzičkog događaja u Podgorici, gde je Saša Matić nastupio u hali „Mtel Morača“ zajedno sa kolegom i dugogodišnjim prijateljem Acom Pejovićem, što je dodatno pokazalo koliko je veliko interesovanje publike za njegove nastupe širom regiona.