Goca Božinovska, pre uspešne muzičke karijere radila je kao i mnoge njene kolege i druge poslove. Pevačica je jednom prilikom govorila o svom iskustvu na tom radnom zadatku, a kako je rekla u jednom trenutku je plakala.

-Kada sam završila srednju školu, moj tata je očekivao da upišem fakultet, neka čuda, hteo je da me zaposli. Ja sam dobila taj posao i počela sam da radim. Posle nekog vremena sam počela da plačem, jer nisam želela taj posao da radim, htela sam samo da pevam. Mnogo vremena je prošlo dok on nije prihvatio poziv koji sam ja odabrala- ispričala je jednom prilikom za domaće medije.

"Radila sam za parče hleba"

Pevačica je od malih nogu radila za parče hleba, ali joj je to iskustvo pomoglo da se kasnije snađe u životu.

-Ovde smo sastavljali kraj s krajem! Nosila sam stvari koje su mi komšije poklanjale, nisam imala šta da obučem. Pre podne sam išla u školu, a po podne sam radila kod nekog i, kad mi daju parče hleba i premažu kajmak, ja hoću da crknem od sreće! Tokom zime smo jeli krompir koji tati daju kada nadniči, verujte mi da ne mogu da vidim krompir sada, smučio mi se. Zato danas mogu da preživim s milionima, ali i sa jednim dinarom jer sam navikla na sve – rekla je pevačica za Grand.

Goca Božinovska živela u šupi bez struje

Goca Božinovska živi godinama u vili u Surčinu od 700.000 evra, dok je u detinjstvu osetila puko siromaštvo.

Goca je svojevremeno ispričala kako je sa porodicom živela u šupi bez struje.

"Moja životna priča, od detinjstva pa do dana današnjeg uvek je bila neka muka. Ništa mi nije išlo tako glatko. Rodila sam se u vozu i dolazak na svet sam dočekala na podu. Odrastala sam u siromašnoj porodici. Živeli smo u šupi jer nam je zemljotres porušio kuću. Rasli smo u jednoj sobici bez struje. Bila sam niska, sitna i neuhranjena. Zvali su me 'mali vrapčić'. Oduvek sam maštala da ću jednog dana imati mnogo i da ću nešto da stvorim, ali nisam znala kako i odakle", rekla je pevačica svojevremeno i dodala:

"Znala sam da ću u životu pevati, ali nisam znala koliko pevanjem može da se daleko dogura. Jako se teško živelo. Majka mi je bila domaćica i radila je u nadnici, a otac na železnici. Sestra i ja, još kao male, pomagale smo majci u nadničarskim poslovima. Bogati seljaci su nas plaćali kao da smo odrasle. Tako da sam od detinjstva zarađivala. Posle rada operem ruke, ručam i idem u školu. Bila sam dobro dete i dobar đak".

Ipak, sreća joj se osmehnula, te danas uživa u izobilju i u vili koja vredi 700.000 evra. Unutrašnjost vile je opremljena stilskim nameštajem u boji zlata. U dvorištu kuće nalazi se i bazen, a vila u Surčinu je ograđena visokom crnom kapijom ispred koje se nalaze i kamere za nadzor.