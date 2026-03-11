OGNJEN I MINA PROSLAVILI NASLEDNIKU ROĐENDAN: Dekoracija kao iz bajke, a roditelji pucaju od sreće (FOTO)
Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović, proslavili su sinu Perunu 2. rođendan. Slavlje je upriličeno u jednoj igraonici, a dekoracija je sve oduševila.
Torta je bila ukrašena, sa figurama životinja i balonima, a osim balona bila je i cirkuska kuća na mestu gde je slavljenik duvao svećice. Cela porodica je zajedno pozirala pre nego što je Perun oduvao svećice.
- Moj Peru, neka si (samo) srećan - napisala je Mina u opisu objave na kojoj nasmejana pozira kraj Ognjena i dece.
Podsetimo, ovo je i prvo pojavljivanje Mine nakon drugog porođaja.
Ognjen emotivnom porukom čestitao sinu rođendan
Podsetimo, Ognjen je sinu emotivnim rečima čestitao rođendan
- Perune. Hvala ti što si na današnji dan pre dve godine baš TI postao moj sin. Srećan rođendan, obožavam te. Zauvek budi ovako poseban, zdrav i srećan. Uneo si neopisivu sreću u naš život - napisao je Ognjen.
Inače, Ognjen iz braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima starijeg sina Matiju, dok je sa sadašnjom suprugom Minom dobio dvoje dece, dečaka Peruna i devojčicu Lolu.
