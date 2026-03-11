Tuga
POGINUO ROĐENI BRAT DARKA LAZIĆA: Saobraćajna nesreća ga odvela u smrt
Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je.
Kako saznaju domaći mediji, on je doživeo saobraćajnu nesreću na motoru.
Dragan Lazić brat Darka Lazića Foto: Vladimir Sporcic/news1
Mnogi kažu da Dragan i te kako podsećao na Darka, kako likom, tako i glasom. Darko Lazić je bio veoma vezan za svog brata, pa ga je jednom prilikom pozvao da mu bude gost na koncertu koji je održao u beogradskom "Sava centru".
Foto: Printscreen/Pink
Kurir.rs/ Telegraf.rs
