Slušaj vest

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je.

Kako saznaju domaći mediji, on je doživeo saobraćajnu nesreću na motoru.

Dragan Lazić brat Darka Lazića  Foto: Vladimir Sporcic/news1

Mnogi kažu da Dragan i te kako podsećao na Darka, kako likom, tako i glasom. Darko Lazić je bio veoma vezan za svog brata, pa ga je jednom prilikom pozvao da mu bude gost na koncertu koji je održao u beogradskom "Sava centru".

screenshot-25.jpg
Foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteStarsŽENA DARKA LAZIĆA BESNA NAKON POVRATKA SA MALDIVA: Nismo došli državnim avionom, sami smo sve platili!
Darko Lazić i Katarina Lazić stigli sa Maldiva
StarsDARKO LAZIĆ NAKON MALDIVA NAVALIO NA JAJA I SLANINU! Pevač jedva čekao da stigne u Beograd, a ovaj specijalitet je prvi na meniju (FOTO/VIDEO)
darko lazić
Stars"NE PIŠE SE DOBRO NIKOME, BIO SAM LOŠE DVA DANA" Darko Lazić otvorio dušu! Problemi se nastavili u Singapuru, zadesio ih VELIKI MALER (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.05.41 (2).jpeg
StarsKATARINA I DARKO SE KONAČNO VRATILI U SRBIJU, ALI BEZ KOFERA! Par nakon 11 sati leta blista od sreće, evo šta su prvo uradili
Darko Lazić i Katarina Lazić stigli sa Maldiva