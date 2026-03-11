Slušaj vest

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. On je u trenutku nezgode vozio motor.

Kako se saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se u opštini Vladimirovci kod Šapca.

Dragan Lazić brat Darka Lazića  Foto: Vladimir Sporcic/news1

- Darku nisu smeli da kažu da je na licu mesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vesti zbog reakcije. Cela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca - rekao je izvor blizak porodici.

Darko je o bratu ovako govorio

Darko Lazić Foto: Stock/Časlav Vukojičić, Pritnscreen/tiktok/kafansko.vece, Privatna Arhiva

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podseća na starijeg brata Darka. Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada folker.

Inače, Darko i Dragan su bili vrlo vezani, pa su svaki slobodan trenutak koristili da okupe decu i porodicu u selu Brestač, gde imaju dve kuće.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsŽENA DARKA LAZIĆA BESNA NAKON POVRATKA SA MALDIVA: Nismo došli državnim avionom, sami smo sve platili!
Darko Lazić i Katarina Lazić stigli sa Maldiva
StarsDARKO LAZIĆ NAKON MALDIVA NAVALIO NA JAJA I SLANINU! Pevač jedva čekao da stigne u Beograd, a ovaj specijalitet je prvi na meniju (FOTO/VIDEO)
darko lazić
Stars"NE PIŠE SE DOBRO NIKOME, BIO SAM LOŠE DVA DANA" Darko Lazić otvorio dušu! Problemi se nastavili u Singapuru, zadesio ih VELIKI MALER (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-09 at 20.05.41 (2).jpeg
StarsKATARINA I DARKO SE KONAČNO VRATILI U SRBIJU, ALI BEZ KOFERA! Par nakon 11 sati leta blista od sreće, evo šta su prvo uradili
Darko Lazić i Katarina Lazić stigli sa Maldiva

Izjava Darko Lazić Izvor: Kurir