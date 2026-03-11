Slušaj vest

Kako se saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se u opštini Vladimirovci kod Šapca.

- Darku nisu smeli da kažu da je na licu mesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vesti zbog reakcije. Cela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca - rekao je izvor blizak porodici.

Darko je o bratu ovako govorio

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podseća na starijeg brata Darka. Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada folker.

Inače, Darko i Dragan su bili vrlo vezani, pa su svaki slobodan trenutak koristili da okupe decu i porodicu u selu Brestač, gde imaju dve kuće.

