Rođeni brat Darko Lazić, Dragan Lazić, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Tragična vest potresla je porodicu poznatog folk pevača i zavila ih u crno, dok su brojne kolege i prijatelji sa nevericom i tugom primili ovu informaciju.

Među prvima se oglasila i pevačica Zorana Mićanović, koja je za Kurir uputila reči saučešća i podrške porodici Lazić u ovom teškom trenutku.

Zorana Mićanović Foto: ATA images

- U šoku sam, ne mogu da verujem da se to desilo, Vi ste mi rekli. Pre svega želim da izjavim saučešće porodici - sad ću pozvati Darka. Njegovog brata sam poznavala privatno, zajedno smo radili nekoliki svirki. Mnogo mi je žao, zaista ne mogu da verujem šta se dogodilo.

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Dragan Lazić brat Darka Lazića  Foto: Vladimir Sporcic/news1

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

