Slušaj vest

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u popodnevnim časovima na putu Šabac–Valjevo, nedaleko od jednog restorana.

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

- Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića:

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića Foto: Društvene Mreže, Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1

Na mestu nesreće nalazi se policija, koja obezbeđuje područje do dolaska nadležnog tužioca.

- U toku je uviđaj. Policija je na licu mesta i čeka se tužilac kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara motocikla i automobila - dodaje sagovornik.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

1/10 Vidi galeriju Dragan Lazić brat Darka Lazića Foto: Vladimir Sporcic/news1

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

- Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega - rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Evo šta je radio pre nesreće

Dragan Lazić, nekoliko sati pre kobnog trenutka kada je izgubio život vozeći se motorom, objavio je video, kako sa drugarima na ravnom putu kreće u vožnju. Nažalost, on nije znao da će biti njegova poslednja objava.

Kako se može videti na snimku, on je na sebi imao kacigu i uniformu i bio je nasmejan i srećan.

Ubrzo, nakon ove objave podelio je i šaljiv video, a reč je bila o njegovom bratu Darku Laziću. Korisnici društvenih mreža iskotistili su, jedan video Darka kako peva, a opis je bio: Ono kada živiš u blizini Darka Lazića.

Dragan Lazić se snimao dok se vozio motorom Izvor: Instagram

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

Ko je bio brat Darka Lazića pročitajte na ovom linku.

Prve slike sa mesta nesreće pogledajte u posebnoj vesti.