Slušaj vest

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila na putu ka Šabac, kada je Lazić, koji je upravljao motorom, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Kurir je došao u posed fotografija:

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića Foto: Društvene Mreže, Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1

Na fotografijama se vidi da je motor završio pored puta, dok je automobil koji je učestvovao u sudaru sleteo u obližnje grmlje. Vozilo je, prema fotografijama, pretrpelo velika oštećenja , prednji deo je potpuno ulubljen i gotovo uništen.

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

1/10 Vidi galeriju Dragan Lazić brat Darka Lazića Foto: Vladimir Sporcic/news1

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Potresni detalji nesreće

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

- Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Na mestu nesreće nalazi se policija, koja obezbeđuje područje do dolaska nadležnog tužioca.

- U toku je uviđaj. Policija je na licu mesta i čeka se tužilac kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara motocikla i automobila - dodaje sagovornik.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.